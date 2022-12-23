Депутаты Думы Томска поддержали изменение границ охраняемой природной территории для строительства развязки

23 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Накануне, 22 декабря, депутаты Думы Томска поддержали предложение мэрии по изменению границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Лесной массив у п. Геологов» для строительства развязки на повороте с Богашевского тракта на Аникино.

Как уточняет пресс-служба горадминистрации, решение предполагает исключение из границ ООПТ 16 тыс. кв. метров площади, через которые будет проходит развязка. Таким образом «Лесной массив» уменьшится до 110 319 кв. метров. При этом предполагается, что строительство развязки на примыкании автодороги Томск-Аникино к Богашёвскому тракту позволит избавится от пробок на этом участке.

«Согласно исследованиям, выполненным специалистами ТГАСУ, коэффициент загрузки этого участка трассы в час пик превышает предельный уровень, что приводит к заторам. Это обусловлено активным развитием территории в южном направлении, отсутствием полноценных дублеров и недостаточной пропускной способностью существующих дорог. Жалобы от жителей посёлков вдоль Богашёвской трассы неоднократно поступали в мэрию», — отметил заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров.

По его словам, строительство развязки на примыкании к Аникино позволит увеличить пропускную способность на этом участке трассы Томск — Аэропорт. Участок дороги Томск — Аникино — Ярское, попадающий в зону устроительства, будет использоваться для временного проезда транспорта. После окончания стройки его предлагается вывести из эксплуатации, разобрать дорожную одежду, рекультивировать нарушенные земли: восстановить почвенно-растительный грунт, посеять многолетние травы, высадить деревья и кустарники.

В дальнейшем после ввода развязки в эксплуатацию эту территорию предлагается добавить к ООПТ «Береговой склон реки Томи от площади Южной до поселка Аникино».

Напомним, проект строительства развязки выполнил ООО «РосИнсталПроект» по заказу ОГКУ «Томскавтодор». Проектная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы.

Ранее в Томске прошел круглый стол, где представители власти и общественности единогласно высказали мнение, что данный проект необходим для постепенного развития города и улучшения транспортной ситуации на участке Томск-Аникино-Ярское.

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