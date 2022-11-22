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Аникинская развязка на юге Томска может появиться уже к 2026 году

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Строительство развязки на повороте с Богашевского тракта на Аникино планируется закончить в 2026 году. Об этом в минувший понедельник, 21 ноября, на пресс-конференции в медиацентре РИА Томск сообщил Кирилл Мищенко, главный инженер компании ООО «РосИнсталПроект», занимающейся разработкой проекта новой транспортной развязки.

В рамках круглого стола представители власти и общественности единогласно высказали мнение, что данный проект необходим для постепенного развития города и улучшения транспортной ситуации на участке Томск-Аникино-Ярское. На сегодняшний момент проект уже прошел Главгосэкспертизу РФ, но до сих пор не принят в гордуме. Главным спорным моментом стало то, что новая развязка будет проходить через особо охраняемую природную территорию (ООПТ) и для ее строительства требуется вырубить 1,6 га леса в этой зоне.

Главный инженер ООО «РосИнсталПроект» Кирилл Мищенко
Фото: Серафима Кузина

«В рамках проекта у нас меняются границы ООПТ: в одном месте убирается, а в другом — присоединяется. Вырубая 1,6 га, мы садим — 2,7 га, потому что существующая автомобильная дорога в тех же границах невозможна. Сейчас там 2 полосы, а проектируется сделать 4. На данный момент к уже существующей автомобильной дороге вплотную стоит ООПТ „Береговой склон“ и ООПТ „Геолог“. При расширении (дороги) мы залазим либо на одну ООПТ, либо на другую», — объясняет главный инженер Кирилл Мищенко.

По мнению депутата Думы города Томска Игоря Лютаева, такой подход неверен. Он считает, что те зоны, которые имеют статус рекреационных, нельзя использовать при строительстве:

«К сожалению, восстановить лес намного сложнее, чем его вырубить и заново высадить. Для этого требуется должный уход за теми территориями, которые подверглись восстановлению и посадке древесных растений и кустарников. Это очень трудоемкий и многолетний процесс. Я не могу согласиться, что предложенные компенсационные мероприятия в должной мере возымеют этот эффект», — утверждает он.

Депутат Думы города Томска Игорь Лютаев
Фото: Серафима Кузина

Отмечается, что проект является логическим продолжением транспортной развязки на 76-м километре Томск-Тайга, строительство которой началось в 2017 году.

«Если говорить о вопросах пространственного стратегического развития города, области, агломераций и тех задачах, которые перед Томском и Томской областью стоят, то эта развязка нам нужна… Мы договаривались с депутатами о том, что, если ООПТ убирается, то мы его возвращаем. В рамках этих договоренностей мы нашли вариант, причем вместе с проектировщиками нами очень долго обсуждалось, где этот подход можно реализовывать. Был найден и предложен этот вариант, но на выходе получается, что по каким-то причинам он не принимается» — заметил и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков.

И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков
Фото: Серафима Кузина

Аналогичного мнения по поводу необходимости Аникинской развязки придерживается и декан дорожно-строительного факультета ТГАСУ, к.т.н. Андрей Бурлуцкий, принимавший участие в анализе транспортной ситуации на этом участке. По его словам, через 20 лет интенсивность транспортного потока может увеличивается почти в 2 раза по всем направлениям. Это порядка 50 тысяч машин в сутки по Богашевскому тракту. Соответственно, чтобы снизить нагрузку на этот участок, необходима развязка.

Декан дорожно-строительного факультета ТГАСУ, к.т.н. Андрей Бурлуцкий (крайний справа)
Фото: Серафима Кузина

Начальник Центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Томской области Дмитрий Тюкалов привел данные о том, что сейчас в летний период в районе пересечения Богашевского тракта с улицей Басандайской за сутки проезжает около 32 тысяч автомобилей:

«До Дворца спорта встают пробки на выезде из города, машины плавно с шести полос уже построенной развязки перетекают в бутылочное горлышко — в одну полосу... Реагирование Скорой медицинской помощи и других специальных служб должно быть незамедлительным, но они не могут проехать, особенно в летний период. Пробка стоит в обе стороны. Каким образом спецтранспорт может туда проехать — никаким. Поэтому развитие этой территории надо производить», — считает Дмитрий Тюкалов.

Начальник Центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Томской области Дмитрий Тюкалов
Фото: Серафима Кузина

По словам проектировщиков, стоимость новой транспортной развязки оценивается в 2 млрд рублей, закончить ее строительство планируется в 2026 году. В свою очередь глава комитета гордумы по бюджету, экономике и собственности Александр Цин-Дэ-Шань сообщил, что на высадку деревьев на новой территории в бюджете проекта (на 2023 год) заложено 13 миллионов рублей.

Председатель комитета гордумы по бюджету, экономике и собственности Александр Цин-Дэ-Шань
Фото: Серафима Кузина

На предложение депутатов о повторном проектировании и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков ответил, что в таком случае, это будет рассматриваться как неэффективное использование бюджетных средств. Сейчас, по его словам, выбран наиболее экономически правильный вариант с меньшими затратами.

Дальнейшее обсуждение проекта Аникинской развязки может состоятся уже сегодня на комитете по градостроительству.

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