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Грузинские кафе: вкусно и темпераментно

Зачем мы ходим в грузинские кафе и рестораны? За вкусной и понятной едой, хорошим настроением и душевной атмосферой. К счастью, за последние годы в Томске открылось много заведений, работающих в этой нише.

Собрали для вас места, куда стоит заглянуть за свежими хачапури, сочными хинкали и пикантными пхали.

Супра

Место: Сетевой ресторан, чье название можно перевести с грузинского как «застолье», родом из Владивостока, но открылся уже во многих городах. До Томска проект добрался в июне этого года. Ресторан рассчитан на 172 места и разделён на несколько зон. Темпераментный интерьер: яркие картины, золотые скульптуры в центре зала, много зеленых растений.

Атмосфера: Шумно, весело, играет громкая музыка, многочисленных именинников поздравляют официанты с танцами и песнями. За коммунальным столом могут расположиться разные компании, если отдельных столиков не осталось.

Меню: Увесистое. Кроме популярных харчо, чихиртмы и хашламы здесь варят тыквенный хапи, грибной дэда, цители из томатов с креветками и сыром и дюшбару — куриный бульон с мини-хинкали из телятины. В салатах есть сочный «Наринджи» с уткой и апельсинами, или «Сололаки креветидзе», где ракообразные соединились с хрустящими баклажанами, томатами и страчателлой. В закусках — квители из жареного сулугуни с кизиловым вареньем, царцки — молодые кабачки в кляре под сырно-сливочным соусом мацони и домашние конверти с говяжьей печенью. Среди главных блюд — традиционные чахохбили-чкмерули-чашушули, на мангале — классические шашлыки и люля-кебабы, а также нэкнеби, свиные ребрышки в глазури и специях, маринованные куриные крылышки и каре ягненка.

Хачапури и хинкали: Выбор хинкали в «Супре» впечатляющий. Кроме классических вариантов с мясом, сыром и грибами есть с крабом в мягком карамельно-сливочном соусе, с гребешком, со свининой и креветкой (мясной вкус доминирует, но все равно любопытно) и с том-ямом. Очень томское предложение — хинкали с жимолостью, где ягодная начинка обретает новый вкус благодаря мяте и тархуну. Хачапури традиционных вариаций, но представлены, что удобно, в двух размерах и можно взять миниатюрный вариант. Огромные чебуреки подают с телятиной и с ягненком.

Вино и сладости: В десертной карте «Супры» есть хинкали с яблоком и корицей — это определенно неожиданный вариант! В ассортименте пирожные, есть чурчхела и шоколадная колбаска по-домашнему с коньяком. В барной карте — большой выбор грузинского вина, включая даже гранатовое игристое. Из крепкого — линейка чачи. Авторские коктейли в грузинском стиле тоже можно найти — есть напиток с кизилом, есть — с алазанским вермутом. Пиво в «Супре» фирменное и разнообразное (например, есть мандариновое). Стилизованные лимонады и домашние чаи — тоже в грузинском духе. В чайнике с «Солнцем Грузии» миксуют мандарин, облепиху и тимьян, в «Алазанских ягодах» — листья смородины и лаванды с красными ягодами и пряностями.

Бизнес-ланч: Бизнес-ланчей в заведении нет и заводить их не планируют. Зато в «Супре» продаются фирменные сувениры: носки, открытки, солонки в форме хинкали, майки и другое.

Цены: Закуски — от 290 рублей, хинкали — от 99 рублей за штуку, хачапури — от 410 рублей, горячие блюда — от 590 рублей, алкоголь — от 390 рублей за чачу; грузинские вина — от 440 рублей, коктейли — 550 рублей.

Адрес: ул. Усова, 4.

Хачапури Марико

Место: Ресторан российской сети «Хачапури Марико» в Томске открылся относительно недавно, в прошлом году. Для заведения выбрали не самое очевидное место — деревянное здание на площади Батенькова, где раньше работал «Купеческий дом». Здесь любят жизнерадостные цвета и уют: кроме многочисленных светильников, ярких принтов и деталей, заведение запоминается обилием зелени в интерьере и, конечно, огромным портретом Марико на входе.

Атмосфера: Живо, практически всегда многолюдно — с поздравлениями именинников и общим ощущением шумного грузинского застолья.

Меню: Готовят здесь по рецептам «тетушки Марико» — собирательного образа гостеприимной грузинской хозяйки, придуманного специально для сети. Меню довольно большое, грузинской классики хватает. В супах — харчо и шурпа с бараниной, уха «Багратиони». В закусках рулетики из печеного перца со сливочным сыром, рачули — лобио с беконом и свининой, жареный сыр с инжирным вареньем. Среди огромного меню горячих блюд можно найти чакапули, молодое мясо баранины в белом вине с тархуном и сливами ткемали или цицилу тапаку — зажаристого цыплёнка со специями и чесноком, приготовленного под прессом, блюда на углях, сёмгу по-гурийски и запеченную речную форель с паприкой для тех, кто не любит мясо. Эффектное блюдо для компании — запеченная баранья голень.

Хачапури и хинкали: Хинкали в «Хачапури Марико» вполне традиционны, с разными видами мяса и с сыром. А вот из сытной выпечки можно заказать не только хачапури по-аджарски, имеретински, мегрельски и гурийски, но и чебурек или кубдари с пряным мясом и зеленью. Самый мощный вариант — императорский хачапури. Большой, сырный и многослойный.

Вино и сладости: В десертах можно найти необычный грузинский торт: солоноватый домашний кавказский сыр в сочетании со сладким шоколадом. Вина только грузинские, в том числе, домашнее по бокалам. Из крепкого есть не только чача разных видов, но и дистиллят из хурмы или водка из фейхуа. Пиво исключительно светлое — грузинское тоже есть. В коктейльной карте гарцует имбирно-лаймовый «Грузинский мул»: это версия «Московского мула», в котором водка заменена на чачу.

Бизнес-ланч: Есть комплексные бизнес-ланчи, а с понедельника до четверга действует скидка 20% для именинников.

Цены: Закуски — от 335 рублей, хинкали — от 110 рублей за штуку, хачапури и другая выпечка — от 325 рублей, горячие блюда — от 530 рублей. Алкоголь — от 325 рублей за бокал домашнего вина; пиво — от 365 рублей, чача — от 480 рублей.

Адрес: пер. Батенькова, 7.

Пешком постою

Место: Эта грузинская закусочная недавно отметила свое пятилетие. Место компактно и оформлено сдержанно — здесь преобладает дерево, натуральные тона. Столиков немного, но можно расположиться и за барной стойкой. Летом у закусочной появляется небольшая простая терраса.

Атмосфера: Здесь спокойно и не шумно, хотя пусто в «Пешком постою» не бывает: место любят для тихих встреч и вкусных свиданий.

Меню: Оно компактно — по несколько позиций в каждом разделе. Среди супов выделяется нежный сливочный орагули (по-грузински — лосось) из сёмги с картофелем, томатами и кинзой. Но летом можно взять и окрошку. Салаты дают возможность похрустеть баклажанами, попробовать оливье по-грузински, хумус с аккомпанементом или печеные овощи с паштетом из копченой свеклы. Закуски в «Пешком постою» скорее европейские с грузинскими акцентами, чем грузинские: брускетты — но с печёными баклажанами и маринованным перцем, взбитый сыр — зато с томатной сальсой. На углях здесь жарят не только шашлыки и люля-кебабы, но и филе терпуга, а также куриную грудку со сванским маслом.

Хачапури и хинкали: Одно из ключевых блюд закусочной — хинкали. Кроме традиционного набора «баранина, сыр, грибы с сыром, свинина и говядина» здесь есть вариант с томлёным в сливках цыпленком и грибами и хинкали с соусом Том Ям и морепродуктами в качестве начинки. Раздел хачапури в меню один из самых внушительных. Удобно, что здесь есть мини-версия классического хачапури по-аджарски — «аджарик». Из интересного — аджарули с томатами и рукколой и кубдаридзе с креветками и грузинским сыром. Еще в меню, отдавая дань формату закусочной, есть чебуреки (от 290 рублей) — с мясом и с грузинским сыром.

Вино и сладости: Самое любопытное блюдо десертного меню, конечно, аджарули с вишней и ванильным кремом — это выпечка в форме лодочки с начинкой из вишни и нежного заварного крема. Пахлава, чизкейк и пирожное «картошка» тоже ждут своих любителей, как и классический набор напитков к ним. Из грузинского — лимонад. Из алкоголя — пиво и сидр, но не грузинские.

Цены: Закуски — от 160 рублей, хинкали — от 105 рублей за штуку, хачапури — от 295 рублей, горячие блюда и блюда на углях — от 410 рублей.

Адрес: ул. Советская, 80.

Мама, я дома

Место: В Томске это заведение давно известно — работает с 2018 года и никогда не пустует. Интерьер ресторана грузинской кухни «Мама, я дома» радует глаз: приятные солнечные цвета, большие окна с видами на главный проспект Томска, забавные подушки в форме хинкали.

Атмосфера: Здесь всегда уютно, душевно и правильно по-домашнему.

Меню: Кроме классических грузинских харчо, хашламы и чихиртмы, здесь есть грузинский тыквенный хапи с домашним сыром, рыбный орагули и — летом — окрошка. В салатах царят овощи с пряностями, но можно найти и ростбиф, и цыпленка гриль с сациви, и телятину с печеной свеклой и черносливом. Рулетики из баклажанов подают в двух вариациях: с соленым творогом и с грецким орехом, а сет из брускетт — в формате мини-хачапури, есть и бабагануш по-грузински. В «горячем» меню предлагают не только весь ожидаемый набор блюд, но и гурули, курочку, томленую в вине с грецкими орехами или кайсу, разварную говядину в сметанном соусе с грибами и овощами. Новинка — чкмерули из креветок, морское переосмысление знаменитого грузинского блюда со сливочно-чесночным соусом. На углях можно найти не только люля, но буженину с картофелем в грибном или брусничном соусе.

Хачапури и хинкали: Вся палитра ожидаемых начинок хинкали здесь в наличии. Но не только: есть и версия с морепродуктами, и с семгой. Фирменное блюдо — мини-хинкали с чахохбили, их начиняют курицей, томлёной в томатном соусе, и подают с мацони. Традиционный набор хачапури разбавляет версия с морепродуктами и хачапури на шампуре: домашний сулугуни обёрнут в слоёное тесто и приготовлен на мангале. Чебуреки с говядиной и с бараниной разных размеров, как и кубдари с рубленным мясом тоже есть.

Вино и сладости: Десертов в меню немного, и к Грузии они не привязаны. В барной карте, кроме чачи и дистиллятов, можно найти грузинский оранж и редкое в Томске грузинское же игристое. Для тех, кто предпочитает ужинать без алкоголя, есть авторский чай с кизилом, мандарином и специями и непременные грузинские лимонады.

Бизнес-ланч: Меню бизнес-ланча в ресторане «Мама, я дома» в Томске действует по будням с 12:00 до 16:00 и обновляется раз в несколько месяцев.

Цены: Закуски — от 210 рублей, хинкали — от 105 рублей за штуку, хачапури — от 490 рублей, горячие блюда — от 540 рублей, алкоголь — от 280 рублей за чачу и дистилляты; вина — от 370 рублей.

Адрес: пр. Ленина, 1в.

Южани с огоньком

Место: Этот ресторанчик грузинской кухни из долгожителей — ему уже восемь лет. Правда, превратиться в сеть пока не получилось, вторые «Южани» на Ленина проработали недолго. Но основное заведение на Карла Маркса по-прежнему принимает гостей. Здесь хорошее зонирование: есть и отдельный маленький зал, и стоящие особняком столы, где можно расположиться большой компанией.

Атмосфера: Приглушенный свет, пейзажи и орнаменты в грузинском стиле на стенах, удобные диванчики — тот случай, когда можно провести приятный и спокойный вечер за хорошей едой.

Меню: В постоянном меню есть все необходимые для грузинского ресторанчика блюда. И не только они: например, можно попробовать «Борщевили» с грузинской лепешкой пури или тыквенный суп-пюре с креветками. Кроме мясной грузинской классики здесь же готовят пару рыбных блюд — щучьи котлетки либо судак с картофельным пюре. Летом ресторанчик по традиции проводит фестиваль окрошки и мохито. Главная «фишка» меню — окрошка по-грузински на айране, с тархуном и свеклой. Мохито, кроме классического, делают с манго и клубникой.

Хачапури и хинкали: Конечно, хинкали здесь тоже в ассортименте. Из оригинального — хинкали шкмерули с курочкой и соусом, хинкали с морепродуктами и сочные мини-хинкали с мраморной говядиной в соусе на выбор (кроме томатного есть такие варианты как Том-ям и сванские сливки). Кроме классики хачапури делают острую лодочку «Мяснидзе» с копчеными колбасками, ростбифом, куриным филе и кимчи в соусе, хачапури с креветками и кальмарами в соусе и авторский хачапури «Сунелиани», где домашний сыр сочетается с фаршем из говядины и свинины, сочными томатами и специями. В выпечке, внезапно, есть и домашние пироги с картофелем и сыром, курицей и грибами.

Вино и сладости: На сладкое в «Южанах» кроме мороженого и пирожных можно попробовать «Утро в Кутаиси» — кофейный бисквит с творожным кремом, соленой карамелью и кедровыми орехами, а также шоколадные хинкали из шоколадного мусса с клубничным конфитюром и кофейным бисквитом. В барной карте — море гранатов во всех видах, от гранатового чая до гранатового лимончелло и «Гранатового гимлета» на основе джина, гранатового и вишневого сока или саперави сауэр, где красное вино сочетается с виски. Даже в глинтвейн здесь добавляют гранатовый сок.

Бизнес-ланч: Суп, салат и горячее обойдутся в 380 рублей, есть возможность заказать отдельные блюда и напитки. Именинникам тоже рады, их ждут скидки и сюрпризы от заведения.

Цены: Закуски — от 250 рублей, хинкали — от 95 рублей за штуку, хачапури — от 420 рублей, горячие блюда — от 450 рублей, алкоголь — от 220 рублей за настойку; пиво — от 260 рублей, грузинские вина — от 285 рублей за бокал, чача — 310 рублей.

Адрес: ул. Карла Маркса, 23а.

ХинКали-GалИ

Место: Этому кафе, объединяющему итальянскую и грузинскую кухни, уже 9 лет. А еще «ХинКали-GалИ» — редкое заведение, расположенное не в центре города, а на Каштаке. Здесь простые, лаконичные интерьеры, не лишенные уюта и душевности.

Атмосфера: Уютно, тихо, демократично.

Меню: В грузинской части меню — традиционные супы — харчо, чихиртма и чакапули. Среди закусок тоже все любимые грузинские вкусы: остренькая капуста по-гурийски, пхали, рулетики из баклажанов и сыра, жареный сулугуни, овощи. Есть и пикантный острый перец цицак — он, скорее армянский, но в Грузии тоже популярен. На горячее — фирменные лобио, шампиньоны с сыром, грузинская классика вроде оджахури, долмы и хашламы. Из оригинального — чкмерули не только с цыпленком, но и с креветками. Любители шашлыков могут взять ассорти-сет «Мясное изобилие».

Хачапури и хинкали: Выбор хачапури велик: от варианта по-аджарски с лобио, начинкой из пряной красной фасоли, до хачапури на мангале, с дымком и хрустящей корочкой, по-мегрельски с пепперони (не зря в кафе и грузинская, и итальянская кухня) и хачапури из слоеного теста «Пеновани». Главное блюдо, хинкали с вполне предсказуемыми начинками: говядина со свининой либо с бараниной, сыр, сыр с грибами. Здесь их и варят, и жарят. Есть специальное предложение от шефа — мясные хинкали в соусе на основе говяжьего бульона, овощей и томата.

Вино и сладости: Выбор десертов небольшой — мороженое и выпечка. Зато в барном меню есть чача нескольких сортов, популярные грузинские вина, светлое пиво и лимонады.

Бизнес-ланч: Бизнес-ланч с 12:00 до 15:00. В это время на все меню действует скидка 20%.

Цены: Закуски — от 290 рублей, хинкали — от 110 рублей за штуку, хачапури — от 450 рублей, горячие блюда — от 400 рублей. Алкоголь — от 450 рублей за пиво, грузинские вина — от 1200 рублей.

Адрес: пр. Мира, 19а.

Текст: Мария Симонова

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