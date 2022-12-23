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Трое погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе Томск — Юрга

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Сегодня, 23 декабря, на трассе Томск — Юрга столкнулись грузовик и легковой автомобиль, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел около 5.30 в Томском районе. По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, еще один получил травмы. Так, скончались водитель и два пассажира легкового автомобиля. Водитель грузовика доставлен в медучреждение.

На месте происшествия работает прокурор Томского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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