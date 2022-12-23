Единый социальный проездной билет заменят денежными выплатами

23 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер, из архива издания

Единый социальный проездной билет (ЕСПБ) в Томской области временно заменили на ежемесячные денежные выплаты. Соответствующий законопроект был принят на прошедшем собрании Законодательной Думы Томской области.

Вопрос о временной отмене ЕСПБ и его замене ежемесячной фиксированной выплатой был актуализирован в декабре 2022 года. Такую инициативу предложил департамент социальной защиты населения Томской области. Её необходимость обуславливалась тем, что льготой пользовались лишь 5% её потенциальных получателей в регионе и судебным решением, признающим недействительным порядок расчета компенсаций за провоз пассажиров по ЕСПБ. Инициативу поддержал губернатор Томской области Владимир Мазур. Закон о временной отмене социального проездного билета в двух чтениях приняли депутаты Законодательной думы Томской области.

«Мы прекрасно понимаем, насколько этот вопрос болезненный. Я очень хорошо помню 2005 год, когда проходила монетизация льгот, в связи с чем были приняты эти решения», — сообщила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Она отметила, что причиной отмены действия ЕСПБ стали сложные отношения бюджета с транспортными организациями, которые участвовали в соглашении по перевозке льготников. В прошлом году представители перевозчика обратились в суд, который выиграли.

«По заявлению транспортников, ряда компаний, компенсация от объема их затрат составляет всего 1%. Для того, чтобы оборудовать весь транспорт сегодня соответствующими устройствами учета, по оценкам специалистов, требуется несколько сотен миллионов рублей, — уточнила Оксана Козловская. — В ситуации сегодняшнего дня решить эту проблему за короткий срок не представляется возможным».

Помимо отмены ЕСПБ закон предполагает увеличение выплаты льготным категориям граждан. Они вырастут с 200 до 480 рублей. На эти цели в бюджете заложен 1 млрд 68 млн рублей. При этом размер льготы будет повышен автоматически и не потребует от получателей дополнительных действий. Эти выплаты смогут получить определенные категории граждан, список которых также установлен законом. В их число попали пенсионеры, ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные и признанные пострадавшими от политических репрессий.

Законопроект вызвал бурное обсуждение среди депутатов. В частности, парламентарии отмечали возрастающую с открытием садового сезона актуальность такой меры поддержки. Некоторые указывали, что принятие закона, затрагивающего социально уязвимые группы населения, ухудшит положение тех, кто регулярно ездит по ЕСПБ — в основном, людей с небольшим достатком для возделывания своих земельных участков.

Также парламентарии отмечали, что администрация Томской области недостаточно взвесила социальные риски, которые возникнут после принятия закона.

«Возможно, они будут не в января и феврале, но усиление протестных настроений будет ближе к огородному сезону, и это не позволяет нам одобрить этот закон», — отметила депутат Галина Немцева.

В свою очередь Оксана Козловская уточнила, что временная отмена ЕСПБ обсуждалась на согласительной комиссии, в которую вошли представители всех политических партий.

«Мы прекрасно понимали, что это непопулярное решение. Кроме того, это решение, которое обходится бюджету в целом более чем в миллиард рублей», — отметила Оксана Козловская.

Несмотря на это, документ был принят большинством голосов. Его поддержали 26 парламентариев, 7 выступили против, трое воздержались.

«Если бы мы сейчас не приняли это решение, то с 1 января ни выплаты, ни ЕСПБ не могли бы получить наши жители. Мы добавили 408 млн рублей, чтобы этот закон финансово обеспечить на 2023 год», — подчеркнул председатель комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике Олег Правдин.

Он отметил, что социальным проездным билетом пользовались 5% жителей области — в основном в Томске, где по соглашению на льготный проезд работало Трамвайно-троллейбусное управление.

«В других муниципалитетах Томской области перевозчики почти не работали по ЕСПБ. В 9 районах нашей области вообще транспортные компании не перевозят таких льготных граждан, — утверждает Олег Правдин. — Они говорят нам: „Компенсируйте“, — но для этого надо учет какой-то наладить, чтобы знать, сколько им платить. А для этого нужно 800 млн рублей. Этих денег, конечно, нет».

«У нас неоднократно возникали вопросы от жителей муниципальных образований, где транспортные организации вообще не участвуют в реализации этого соглашения по льготному проезду, — отметила Оксана Козловская. — Было принято непростое решение по увеличению выплаты на транспорт. Конечно, мы прекрасно понимаем, что это определенные сложности для людей, которые сегодня имеют мичуринские участки в пригороде. Думаю, что эти вопросы нам предстоит решать совместно с муниципальными образованиями и по отдельной категории граждан оказывать адресную, в том числе и материальную поддержку».

Олег Правдин также уточнил, что закон приостанавливает действие ЕСПБ на 2023 год, а не отменяет его.

«Очень сложный, конечно, закон. Бурные дискуссии вызвал. Будем смотреть, как закон работает и принимать решение в течение года. Если возникнут проблемы — будем его пересматривать, принимать изменения», — отметил Олег Правдин, добавив, что внесенные изменения хорошо приняли жители сельских территорий Томской области.

В свою очередь, Оксана Козловская добавила, что впереди администрацию ждет непростой процесс.

«Решение принято и сейчас предстоит совместная работа по его реализации», — заключила она.

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