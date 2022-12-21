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Крупную партию нелегального алкоголя нашли в грузовом отсеке речного теплохода в Томске

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Кемеровские таможенники совместно с Томским линейным отделом МВД России на транспорте выявили крупную партию немаркированной алкогольной продукции.

Как уточняют в пресс-службе таможни, из грузового отсека речного теплохода было изъято более 1 800 бутылок со спиртосодержащей жидкостью.

«Согласно заключению экспертизы, она является нелегальной алкогольной продукцией, не имеющей обязательной маркировки», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.5 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере»).

Теперь нарушителям грозит до трех лет колонии и штраф до 120 тыс. рублей.

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