Томичей приглашают на «Новогодние страницы» в научную библиотеку ТПУ

Томский Обзор / Фото: 21 декабря 2022 // Фото: news.tpu.ru

Завтра, 22 декабря, в Научно-технической библиотеке Томского политеха (ул. Белинского, 53-а) пройдет праздник «Новогодние страницы». Библиотека и студенческие объединения вуза приглашают политехников и томичей на предновогодние праздничные гуляния с почтой Деда Мороза, мастер-классами и ёлкой.

«Когда Новый год уже на пороге, невозможно думать про учебу и работу! Предлагаем всем желающим окунуться в чудесную атмосферу и открыть для себя „Новогодние страницы“. На нашем празднике вас ждут вестники Нового года — Дед Мороз и Снегурочка. Они проведут с гостями весь вечер, зажгут огни на праздничной елке и, конечно, раздадут подарки», — рассказали в Научно-технической библиотеке.

Гостям библиотеки предложат украсить новогоднюю елку, отправить письмо Деду Морозу, а также посетить тематические площадки. Вместе с Комиссией по качеству образования можно будет нарисовать новогоднюю маску с помощью аквагрима. Создать елочную игрушку и посетить «Веселый уголок» можно будет вместе с волонтерской организацией «Стиль Жизни». Клуб английского языка предлагает «поймать» новогоднее настроение в активных играх, а Клуб интеллектуальных игр — проверить эрудицию в квизе «Многоборье».

Также в программе: конкурс с призами от СПОО «Свой подход», мастер-класс по созданию новогодней фигурки из соленого теста вместе со Студенческим советом кураторов, квест «На встречу за настроением» от Студенческого совета студгородка.

Праздник пройдет с 18.30 до 22.00 в НТБ ТПУ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».