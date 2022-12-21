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В Томске жители 150 домов остались без воды до утра четверга

ЖКХ, Томские новости, отключение воды вырубили воду когда дадут воду авария на водопроводе В Томске жители 150 домов остались без воды до утра четверга

Сегодня утром, 21 декабря, в связи с аварийными работами на водопроводных сетях жители 150 домов Томска остались без воды.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится до 4.00 четверга, 22 декабря. В это время без воды остались дома, расположенные по адресам:

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