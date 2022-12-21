В Томске жители 150 домов остались без воды до утра четверга

21 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня утром, 21 декабря, в связи с аварийными работами на водопроводных сетях жители 150 домов Томска остались без воды.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится до 4.00 четверга, 22 декабря. В это время без воды остались дома, расположенные по адресам:

Северный промышленный парк (Кузовлевский тракт)

Больничная ул, (п.Штамово) 2/1

Больничная ул, (п.Штамово) 2в

Больничная ул, (п.Штамово) 36

Больничная ул, (п.Штамово) 37

Больничная ул, (п.Штамово) 37б

Вилюйская ул, 52/8

Заречная ул, п. Кузовлево, 7

Заречная ул, п. Кузовлево, 11

Заречная ул, п. Кузовлево, 14

Заречная ул, п. Кузовлево, 15

Заречная ул, п. Кузовлево, 16

Заречная ул, п. Кузовлево, 17

Заречная ул, п. Кузовлево, 20

Заречная ул, п. Кузовлево, 22

Заречная ул, п. Кузовлево, 22а

Заречная ул, п. Кузовлево, 24

Заречная ул, п. Кузовлево, 26

Заречная ул, п. Кузовлево, 30

Заречная ул, п. Кузовлево, 32

Кузовлевский тракт, 2/42

Кузовлевский тракт, 48

Кузовлевский тракт, п. Кузовлево, 15

Кузовлевский тракт, п. Кузовлево, 15 стр.2

Кузовлевский тракт, п. Кузовлево, 29

Кузовлевский тракт, п. Кузовлево, 29/5

Лесная 2-я ул, 75/2

Лесная 2-я ул, 75/3

Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 1

Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 1/1

Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 3

Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 4

Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 6

Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 7

Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 8

Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 9

Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 10

Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 11

Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 12

Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 13

Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 14

Нагорная ул, 2

Пионерская ул (пос. Кузовлево), 10

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 2

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 3

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 4

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 4а

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 5

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 7

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 8

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 9

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 11

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 13

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 14

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 15

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 17

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 18

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 20

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 20

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 21

Пионерская улица (пос. Кузовлево), 23

Советская ул (пос. Кузовлево), 4

Советская ул (пос. Кузовлево), 6

Советская ул (пос. Кузовлево), 7

Советская ул (пос. Кузовлево), 9

Советская ул (пос. Кузовлево), 12

Советская ул (пос. Кузовлево), 13

Советская ул (пос. Кузовлево), 16

Советская ул (пос. Кузовлево), 19

Советская ул (пос. Кузовлево), 21

Советская ул (пос. Кузовлево), 22

Советская ул (пос. Кузовлево), 22/2

Советская ул (пос. Кузовлево), 23

Советская ул (пос. Кузовлево), 24/1

Советская ул (пос. Кузовлево), 27

Советская ул (пос. Кузовлево), 32б

Советская ул (пос. Кузовлево), 35

Советская ул (пос. Кузовлево), 36

Советская ул (пос. Кузовлево), 36а

Советская ул (пос. Кузовлево), 36Б

Советская ул (пос. Кузовлево), 37

Советская ул (пос. Кузовлево), 38

Советская ул (пос. Кузовлево), 43

Советская ул (пос. Кузовлево), 47

Советская ул (пос. Кузовлево), 51а

Советская ул, 33 (пос. Кузовлево)

Солнечная улица (пос. Кузовлево), 22

Солнечная улица (пос. Кузовлево), 23

Солнечная улица (пос. Кузовлево), 24

Солнечная улица (пос. Кузовлево), 26

Солнечная улица (пос. Кузовлево), 28

Солнечная улица (пос. Кузовлево), 34

Спутник п.

Спутник п, 14а

Спутник п, 15

Спутник п, 16

Спутник п, 17

Спутник п, 18

Спутник п, 18а

Спутник п, 19

Спутник п, 21

Спутник п, 21/1

Спутник п, 36а

Спутник п, 36б

Спутник п, 36в

Спутник п, 40

Спутник п, 41

Спутник п, 42

Тепличная ул (пос. Кузовлево), 1

Тепличная ул (пос. Кузовлево), 1б

Тепличная ул (пос. Кузовлево), 2

Тепличная ул (пос. Кузовлево), 3

Тепличная ул (пос. Кузовлево), 4

Тепличная ул (пос. Кузовлево), 5

Тепличная ул (пос. Кузовлево), 5/1

Тепличная ул (пос. Кузовлево), 6

Тепличная ул (пос. Кузовлево), 7

Тепличная ул (пос. Кузовлево), 8

Тепличная ул (пос. Кузовлево), 9

Тепличная ул (пос. Кузовлево), 10

Тепличная ул (пос. Кузовлево), 13

Тепличная ул (пос. Кузовлево), 13/1

Тепличная ул (пос. Кузовлево), 16

Тепличная ул (пос. Кузовлево), 19

Тепличная ул, 15

Тепличная ул, 28

Тепличная ул, 30

Тепличная ул, 32

Тихий пер (пос. Кузовлево), 2

Тихий пер (пос. Кузовлево), 3

Тихий пер (пос. Кузовлево), 4

Тихий пер (пос. Кузовлево), 5а

Тихий пер (пос. Кузовлево), 19

Тихий пер (пос. Кузовлево), 20

Тихий пер (пос. Кузовлево), 20/4

Тихий пер (пос. Кузовлево), 23

Тихий пер (пос. Кузовлево), 25

Тихий пер (пос. Кузовлево), 29

Тихий пер (пос. Кузовлево), 31

Тихий пер (пос. Кузовлево), 31/1

Угрюмова Александра ул, 1/1

Угрюмова Александра ул, ½

Школьная ул (п. Кузовлево), 13/1

Школьная улица (пос. Кузовлево), 3

Школьная улица (пос. Кузовлево), 6

Школьная улица (пос. Кузовлево), 7

Школьная улица (пос. Кузовлево), 10

Школьная улица (пос. Кузовлево), 12

Школьная улица (пос. Кузовлево), 16

Школьная улица (пос. Кузовлево), 18

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