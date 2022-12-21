В Томске жители 150 домов остались без воды до утра четверга
21 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
Сегодня утром, 21 декабря, в связи с аварийными работами на водопроводных сетях жители 150 домов Томска остались без воды.
Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится до 4.00 четверга, 22 декабря. В это время без воды остались дома, расположенные по адресам:
- Северный промышленный парк (Кузовлевский тракт)
- Больничная ул, (п.Штамово) 2/1
- Больничная ул, (п.Штамово) 2в
- Больничная ул, (п.Штамово) 36
- Больничная ул, (п.Штамово) 37
- Больничная ул, (п.Штамово) 37б
- Вилюйская ул, 52/8
- Заречная ул, п. Кузовлево, 7
- Заречная ул, п. Кузовлево, 11
- Заречная ул, п. Кузовлево, 14
- Заречная ул, п. Кузовлево, 15
- Заречная ул, п. Кузовлево, 16
- Заречная ул, п. Кузовлево, 17
- Заречная ул, п. Кузовлево, 20
- Заречная ул, п. Кузовлево, 22
- Заречная ул, п. Кузовлево, 22а
- Заречная ул, п. Кузовлево, 24
- Заречная ул, п. Кузовлево, 26
- Заречная ул, п. Кузовлево, 30
- Заречная ул, п. Кузовлево, 32
- Кузовлевский тракт, 2/42
- Кузовлевский тракт, 48
- Кузовлевский тракт, п. Кузовлево, 15
- Кузовлевский тракт, п. Кузовлево, 15 стр.2
- Кузовлевский тракт, п. Кузовлево, 29
- Кузовлевский тракт, п. Кузовлево, 29/5
- Лесная 2-я ул, 75/2
- Лесная 2-я ул, 75/3
- Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 1
- Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 1/1
- Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 3
- Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 4
- Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 6
- Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 7
- Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 8
- Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 9
- Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 10
- Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 11
- Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 12
- Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 13
- Молодёжная улица (пос. Кузовлево), 14
- Нагорная ул, 2
- Пионерская ул (пос. Кузовлево), 10
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 2
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 3
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 4
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 4а
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 5
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 7
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 8
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 9
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 11
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 13
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 14
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 15
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 17
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 18
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 20
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 20
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 21
- Пионерская улица (пос. Кузовлево), 23
- Советская ул (пос. Кузовлево), 4
- Советская ул (пос. Кузовлево), 6
- Советская ул (пос. Кузовлево), 7
- Советская ул (пос. Кузовлево), 9
- Советская ул (пос. Кузовлево), 12
- Советская ул (пос. Кузовлево), 13
- Советская ул (пос. Кузовлево), 16
- Советская ул (пос. Кузовлево), 19
- Советская ул (пос. Кузовлево), 21
- Советская ул (пос. Кузовлево), 22
- Советская ул (пос. Кузовлево), 22/2
- Советская ул (пос. Кузовлево), 23
- Советская ул (пос. Кузовлево), 24/1
- Советская ул (пос. Кузовлево), 27
- Советская ул (пос. Кузовлево), 32б
- Советская ул (пос. Кузовлево), 35
- Советская ул (пос. Кузовлево), 36
- Советская ул (пос. Кузовлево), 36а
- Советская ул (пос. Кузовлево), 36Б
- Советская ул (пос. Кузовлево), 37
- Советская ул (пос. Кузовлево), 38
- Советская ул (пос. Кузовлево), 43
- Советская ул (пос. Кузовлево), 47
- Советская ул (пос. Кузовлево), 51а
- Советская ул, 33 (пос. Кузовлево)
- Солнечная улица (пос. Кузовлево), 22
- Солнечная улица (пос. Кузовлево), 23
- Солнечная улица (пос. Кузовлево), 24
- Солнечная улица (пос. Кузовлево), 26
- Солнечная улица (пос. Кузовлево), 28
- Солнечная улица (пос. Кузовлево), 34
- Спутник п.
- Спутник п, 14а
- Спутник п, 15
- Спутник п, 16
- Спутник п, 17
- Спутник п, 18
- Спутник п, 18а
- Спутник п, 19
- Спутник п, 21
- Спутник п, 21/1
- Спутник п, 36а
- Спутник п, 36б
- Спутник п, 36в
- Спутник п, 40
- Спутник п, 41
- Спутник п, 42
- Тепличная ул (пос. Кузовлево), 1
- Тепличная ул (пос. Кузовлево), 1б
- Тепличная ул (пос. Кузовлево), 2
- Тепличная ул (пос. Кузовлево), 3
- Тепличная ул (пос. Кузовлево), 4
- Тепличная ул (пос. Кузовлево), 5
- Тепличная ул (пос. Кузовлево), 5/1
- Тепличная ул (пос. Кузовлево), 6
- Тепличная ул (пос. Кузовлево), 7
- Тепличная ул (пос. Кузовлево), 8
- Тепличная ул (пос. Кузовлево), 9
- Тепличная ул (пос. Кузовлево), 10
- Тепличная ул (пос. Кузовлево), 13
- Тепличная ул (пос. Кузовлево), 13/1
- Тепличная ул (пос. Кузовлево), 16
- Тепличная ул (пос. Кузовлево), 19
- Тепличная ул, 15
- Тепличная ул, 28
- Тепличная ул, 30
- Тепличная ул, 32
- Тихий пер (пос. Кузовлево), 2
- Тихий пер (пос. Кузовлево), 3
- Тихий пер (пос. Кузовлево), 4
- Тихий пер (пос. Кузовлево), 5а
- Тихий пер (пос. Кузовлево), 19
- Тихий пер (пос. Кузовлево), 20
- Тихий пер (пос. Кузовлево), 20/4
- Тихий пер (пос. Кузовлево), 23
- Тихий пер (пос. Кузовлево), 25
- Тихий пер (пос. Кузовлево), 29
- Тихий пер (пос. Кузовлево), 31
- Тихий пер (пос. Кузовлево), 31/1
- Угрюмова Александра ул, 1/1
- Угрюмова Александра ул, ½
- Школьная ул (п. Кузовлево), 13/1
- Школьная улица (пос. Кузовлево), 3
- Школьная улица (пос. Кузовлево), 6
- Школьная улица (пос. Кузовлево), 7
- Школьная улица (пос. Кузовлево), 10
- Школьная улица (пос. Кузовлево), 12
- Школьная улица (пос. Кузовлево), 16
- Школьная улица (пос. Кузовлево), 18
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