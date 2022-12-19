18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей просят не парковаться возле контейнерных площадок

Городское благоустройство, Томские новости, контейнерные площадки парковка город коммунальщики правила вывоз мусора куда жаловаться Томичей просят не парковаться возле контейнерных площадок

Администрация Томска обращается к томичам с просьбой не парковать личные автомобили возле площадок для сбора мусора во время новогодних выходных, чтобы не мешать работе региональному оператору.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, в прошлом году за новогодние каникулы было вывезено в 5 раз больше твердых коммунальных отходов, чем в предыдущий месяц из-за подготовки горожан к новогодним праздникам, а также длительных выходных.

«Традиционно в праздничные выходные горожане наполняют контейнерную площадку за считаные часы после опустошения. Мы стараемся подготовиться к этому заранее. Кроме того, сибирская зима не балует нас теплой погодой, иногда техника может выйти из строя из-за морозов. Однако наши сотрудники — механики и водители — делают все, чтобы оперативно восстановить машины и очистить город от мусора», — рассказал директор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» Михаил Курилов.

В новогодние праздники вывозить коммунальные отходы с городских контейнерных площадок будут 60 единиц спецтехники. Несмотря на то, что в минусовые температуры СанПин допускает вывоз мусора один раз в три дня, работа мусоровозов запланирована в ежедневном режиме.

В сообщении уточняется, что при переполнении на площадках по сбору ТКО, томичи могут отправить фото или текстовое сообщение экологическому контролю в мессенджере по номеру 8-923-212-08-88, а также обратиться в специальные каналы связи с регоператором во «ВКонтаке» или «Telegram» с указанием адресов, где есть проблемы с вывозом ТКО.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске может появиться остановка «мкр. Радонежский»

1 декабря 2022
Томские новости

Ограничение движения по ул. Суворова в Томске продлится до вечера понедельника

9 декабря 2022
Томские новости

Томский госуниверситет ищет подрядчика для достройки учебно-лабораторного корпуса за 1,3 млрд рублей

12 декабря 2022
Томские новости

В Томске еще одного чиновника задержали по делу о строительстве школы в селе Корнилово

24 ноября 2022
Томские новости

В Томске загорелся мусор на уличной площадке

1 декабря 2022
Томские новости

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Томской области Владимир Мазур провели рабочую встречу

15 декабря 2022
Томские новости

Участвующих в СВО томичей освободят от уплаты транспортного налога на 3 года

25 ноября 2022
Томские новости

Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара на птицефабрике «Томская»

14 декабря 2022
Томские новости

Машина «скорой» столкнулась с грузовиком в Томском районе

14 декабря 2022