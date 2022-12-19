Томичей просят не парковаться возле контейнерных площадок

19 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Администрация Томска обращается к томичам с просьбой не парковать личные автомобили возле площадок для сбора мусора во время новогодних выходных, чтобы не мешать работе региональному оператору.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, в прошлом году за новогодние каникулы было вывезено в 5 раз больше твердых коммунальных отходов, чем в предыдущий месяц из-за подготовки горожан к новогодним праздникам, а также длительных выходных.

«Традиционно в праздничные выходные горожане наполняют контейнерную площадку за считаные часы после опустошения. Мы стараемся подготовиться к этому заранее. Кроме того, сибирская зима не балует нас теплой погодой, иногда техника может выйти из строя из-за морозов. Однако наши сотрудники — механики и водители — делают все, чтобы оперативно восстановить машины и очистить город от мусора», — рассказал директор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» Михаил Курилов.

В новогодние праздники вывозить коммунальные отходы с городских контейнерных площадок будут 60 единиц спецтехники. Несмотря на то, что в минусовые температуры СанПин допускает вывоз мусора один раз в три дня, работа мусоровозов запланирована в ежедневном режиме.

В сообщении уточняется, что при переполнении на площадках по сбору ТКО, томичи могут отправить фото или текстовое сообщение экологическому контролю в мессенджере по номеру 8-923-212-08-88, а также обратиться в специальные каналы связи с регоператором во «ВКонтаке» или «Telegram» с указанием адресов, где есть проблемы с вывозом ТКО.

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