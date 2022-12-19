Отработавшее ядерное топливо уран-графитовых реакторов полностью вывезено с северского СХК

19 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина, из архива издания

ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК, Железногорск, Красноярский край) и АО «ОДЦ УГР» (Северск, Томская область) полностью завершили вывоз отработавшего ядерного топлива промышленных уран-графитовых реакторов (ОЯТ ПУГР) со своих площадок, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на корпоративное издание ГХК.

Работа по вывозу ОЯТ ПУГР с территории ГХК, как и с территории Сибирского химического комбината (СХК, Северск) началась в 2010 году в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности». Вывоз ОЯТ с ГХК завершился в 2017 году, после чего комбинат получил лицензию на вывоз остатков топлива из Северска.

«Последний ТУК-135 (транспортно-упаковочный комплект для перевозки ОЯТ) ушел с ГХК на переработку 15 октября 2022 года. Вывоз ОЯТ ПУГР с площадок ФГУП „ГХК“ и АО „ОДЦ УГР“ успешно завершен», — сообщает издание.

Все ОЯТ ПУГР в рамках программы были отправлены на территорию ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская область).

ФГУП «Горно-химический комбинат» — ведущее российское предприятие по созданию полного технологического комплекса в области обращения с ОЯТ. Основные виды деятельности ГХК — перевозка и хранение ОЯТ, производство МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах, создание опытно-демонстрационного центра по радиохимической переработке ОЯТ.

АО «ОДЦ УГР» — предприятие, специализирующееся на выполнении практических работ серийного вывода из эксплуатации однотипных объектов использования атомной энергии. Было создано в Северске в 2010 году, в частности, для вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов на территории северского СХК.

ФГУП «ПО «Маяк» — предприятие по производству компонентов ядерного оружия, изотопов, хранению, регенерации и утилизации ОЯТ и других радиоактивных отходов. Как и ГХК, СХК и ОДЦ УГР, входит в контур ГК «Росатом».

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