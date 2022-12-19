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Завтра в Томске откроется каток на стадионе «Политехник»

Новый год ❄, Отдых, Томские новости, ТПУ политех каток прокат коньков в Томске Завтра в Томске откроется каток на стадионе «Политехник»

Завтра, 20 декабря, в Томске состоится открытие катка на стадионе «Политехник», сообщает пресс-служба Томского политеха.

Гостей мероприятия ждут бенгальские огни, катание на санях и горячий чай с плюшками.

«Вместе мы создадим волшебную атмосферу в преддверии новогодних праздников», — говорится в сообщении.

Открытие катка по ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20 состоится в 19.00. В этот вечер стоимость аренды коньков составит 50 рублей в час.

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