Еще двое скончались от коронавируса в Томской области
17 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 71 человека. 5 заболевших госпитализированы. 2 заболевших скончались.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 158058 случаев заболевания коронавирусом. 156341 заболевший выздоровел. 947 скончались.
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