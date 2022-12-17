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Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 71 человека. 5 заболевших госпитализированы. 2 заболевших скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 158058 случаев заболевания коронавирусом. 156341 заболевший выздоровел. 947 скончались.

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