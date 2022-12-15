Экс-мэру Томска Кляйну до конца мая продлили домашний арест по второму делу о злоупотреблении полномочиями

15 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак, из архива издания

Советский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста бывшего мэра города Ивана Кляйна, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой нав объединенную пресс-службу судейского сообщества региона.

«Постановлением Советского районного суда Томска Кляйну мера пресечения в виде домашнего ареста продлена до 28 мая 2023 года», — сказал сотрудник пресс-службы.

Это второе уголовное дело, фигурантом которого стал Кляйн.

Как сообщалось, по версии следствия, в 2019 году мэр, зная о нарушениях при ремонте дороги, поручил начальнику гордепартамента дорожной деятельности и благоустройства найти организацию, осуществляющую строительный контроль, которая примет выполненные подрядчиком работы. Тот обратился проректору ТГАСУ, который подписал соответствующие акты, исполнительную документацию, а также отчет стройконтроля. В связи с этим подрядчик необоснованно получил из бюджета более 74 млн рублей.

По словам адвоката Кляйна Марины Вихлянцевой, защита экс-мэра считает, что в его действиях не было преступного умысла, а мотив, на который указывает следствие, является «умозрительным».

«Мотив, которым, по мнению следствия, руководствовался Иван Кляйн, а именно — не допустить прекращения финансирования — является весьма умозрительным, поскольку соглашениями не предусмотрены последствия прекращения или уменьшения софинансирования ремонта автомобильных дорог города в следующем периоде, в том числе в случае невыполнения ремонта и отсутствия его оплаты в текущем периоде», — утверждала Вихлянцева «Интерфаксу».

По первому делу в конце декабря 2021 года Кляйна приговорили к 2 годам колонии общего режима за два эпизода превышения должностных полномочий и незаконное предпринимательство. Сторона защиты обжаловала это решение, но в июле 2022 года Томский областной суд оставил в силе обвинительный приговор. Адвокаты экс-мэра обжаловали как обвинительный приговор Советского районного суда Томска, так и решение областного суда, доводы защиты рассмотрит Восьмой кассационный суд (Кемерово).

28 июля истек срок заключения по первому делу экс-мэра, 24 ноября суд определил местом содержания Кляйна под домашним арестом его квартиру.

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