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Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Томской области Владимир Мазур провели рабочую встречу

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Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Томской области Владимир Мазур провели рабочую встречу в Москве, на которой обсудили ряд социально-экономических вопросов для развития региона.

В частности, речь шла о поддержке предпринимательского потенциала и кредитовании экономики Томской области, участии банка в значимых социальных проектах региона, развитии строительного сектора. Сотрудничество между ПСБ и регионом будет направлено, прежде всего, на повышение доступности финансирования для предпринимателей Томской области, увеличение объемов ипотечного кредитования, в том числе за счет наращивания льготной ипотеки для работников бюджетной сферы.

Стороны отдельно остановились на вопросе участия ПСБ в реализации проекта «Прорыв» и других инициатив на территории опережающего социально-экономического развития «Северск».

Также банк рассмотрит возможность строительства в Томске центра уличного баскетбола международного уровня для улучшения социальной среды города. Подобные центры в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ — Детям» уже открыты в 12 регионах страны.

«ПСБ на протяжении 18 лет активно участвует в экономической жизни Томской области: банк поддерживает реализацию национальных проектов, активно кредитует не только частный бизнес и население, но и предприятия ОПК, предлагая оптимальные решения и современные финансовые продукты. Новые совместные проекты станут дополнительным импульсом для дальнейшего развития социально-экономического потенциала региона, а также вкладом в развитие массового спорта и спортивной инфраструктуры Томской области», – отметил на встрече Петр Фрадков.

«ПСБ связывает с Томской областью не один год сотрудничества, но мы видим новые возможности сделать взаимодействие еще глубже и эффективнее. Сегодня мы предметно поговорили с Петром Михайловичем об участии банка в реализации крупных инфраструктурных проектов региона. Импонирует отклик банка принять участие в развитии инфраструктуры для занятия массовым спортом: в Томске нам ее не хватает», – прокомментировал итоги встречи Владимир Мазур.

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