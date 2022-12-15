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Главную новогоднюю ёлку Томска зажгут в субботу

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В субботу, 17 декабря, в Томске на площади Ново-Соборной пройдет семейный праздник «Ёлка, зажигай!», в рамках которого будет включена новая городская ель.

Как сообщает пресс-служба мэрии, мероприятие стартует в 17.00. Тогда начнут работать игровые площадки для детей. В 17.30 на главной сцене начнется интерактивная развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев.

Торжественное зажжение городской ели и открытие главного ледового городка состоится в 18.15.

Напомним, в этом году на Ново-Соборной установлена новая 24-метровая искусственная ель. Такой подарок горожанам к празднику сделала компания «Газпром трансгаз Томск».

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