Томский независимый книжный магазин «Догма 80» закрывается

15 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер, из архива издания

Независимый книжный магазин «Догма 80», созданный силами троих студентов Сибирского государственного медуниверситета, закрывается 30 декабря, после почти двух лет работы. Об этом «Томскому Обзору» сообщил один из учредителей книжного Александр Васильев.

«Если говорить кратко: сильно не повезло с экономической, политической и личной ситуацией, — отметил Александр Васильев. — Опыт превосходный, много успели сделать, но многое и не получилось воплотить. Магазину, к сожалению, не повезло».

По словам Васильева, часть изданий, находящихся на полках магазина, будет возвращена издателям, а часть распродадут. Возможно, некоторые книги будут размещены в одной из городских кофеен, где их можно будет купить.

«Скорее всего, мы будем вынуждены ограничить себя в количестве книг, а значит, и в темах. Возможно, это будет кино, художественная литература или что-то еще, но для начала нужно узнать, сколько нам дадут места [в кофейне]. От нас же это также потребует усилий, так что вы всегда можете поддержать нас на Boosty», — отметил Александр Васильев.

Учредители магазина также планируют провести прощальное мероприятие, связанное с «новогодней историей» — возможно, в январе на 1 или 2 дня магазин вновь откроет двери.

«В новогодние праздники очень приятно продавать книги, да и с людьми общаться — возможно получится это совместить. Но какой-то определённый эвент пока не планировали», — отметил Александр Васильев.

Он также уточнил, что создатели «Догмы» хотели бы вновь попробовать открыть книжный магазин.

Напомним, независимый книжный магазин «Догма 80» открылся в Томске в середине марта 2021 года. Здесь можно было приобрести книги по философии, кино, искусству, фотографии, урбанизму, феминизму, социологии, антропологии от издательств Ивана Лимбаха, No kidding press, CHAOSSS PRESS, «Найди лесоруба», «Опустошитель», Ad Marginem, GARAGE, «АКТ», «СЕАНС», «Индивидуум», libra, РАНХиГС, ЕУСПБ и других.

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