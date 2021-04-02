В Томске открылся независимый книжный магазин «Догма 80»

Томский Обзор / Фото: 2 апреля 2021 // Фото: instagram.com/olesia_bova

В середине марта в Томске открылся независимый книжный магазин «Догма 80» (пр. Ленина, 85а, оф.4). Его создатели — трое студентов СибГМУ — намерены поддерживать молодых писателей.

«Мы вольны сами выбирать ассортимент магазина, поддерживать издателей, которых считаем нужными, а также не зависим от планов по продажам, которые так часто определяют качество литературы в сетевых магазинах, — рассказывают создатели. — Мы всегда готовы поддержать молодых писателей, авторов, поэтов в их начинаниях. Хотят ли они издать зин в одном экземпляре или же презентовать свою книгу — мы с радостью готовы им в этом помочь».

В магазине можно приобрести книги по философии, кино, искусству, фотографии, урбанизму, феминизму, социологии, антропологии от издательств Ивана Лимбаха, No kidding press, CHAOSSS PRESS, «Найди лесоруба», «Опустошитель», Ad Marginem, GARAGE, «АКТ», «СЕАНС», «Индивидуум», libra, РАНХиГС, ЕУСПБ и других.

В дальнейшем в «Догме 80» появится детская и краеведческая литература. Также в планах создателей инди-книжного организация ярмарок, поэтических вечеров, политических дискуссий и других мероприятий.

С понедельника по пятницу магазин работает с 15.00 до 21.00. В субботу и воскресенье — с 12.00 до 22.00. В дальнейшем в графике возможны изменения.

Фото: instagram.com

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