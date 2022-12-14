Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара на птицефабрике «Томская»

14 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич, из архива издания

Следователи инициировали проверку по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара на птицефабрике «Томская» в селе Малиновка.

Как уточняют в пресс-службе регионального СУ СКР, инцидент произошел накануне вечером, 13 декабря. Загорелся цех птицефабрики.

«При тушении пожара, который продолжается по настоящее время, погиб 35-летний мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области», — говорится в сообщении.

На место выехали следователь и заместитель руководителя СО по Ленинскому району Томска, следователь-криминалист следственного управления СК России по Томской области. После ликвидации пожара они осмотрят место происшествия.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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