В Томске вышла книга «В Сибири» французского путешественника конца XIX века Жюля Легра

16 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске в издательстве ТГУ вышла книга путешественника Жюля Легра «В Сибири». Она была написана в 1897 году и состоит из дневниковых заметок французского профессора-слависта. Восемь глав, посвященных городам Сибири и Дальнего Востока — от Томска до Кяхты, содержат описание быта и уклада жизни сибиряков, устройство транспортной инфраструктуры того времени и множество портретов как известных общественных и административных деятелей того периода, так и обычных жителей. Презентация книги состоялась 13 декабря в конференц-зале Научной библиотеки ТГУ.

Как сообщили «Томскому Обзору» в отделе социокультурных коммуникаций НБ ТГУ, дневники Легра были выпущены томским университетом совместно с учеными Антропошколы ТюмГУ в рамках проекта «Человек и меняющееся пространство Урала и Сибири». Издание открывает книжную серию «Меняющиеся пространства», в которую войдут неопубликованные архивные и документальные источники, «раскрывающие проблему взаимодействия человека и пространства».

Воспоминания Жюля Легра с французского на русский перевела ведущий библиотекарь отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ Ольга Крупцева. Впервые с безымянными фрагментами заметок путешественника по Сибири она познакомилась еще четверть века назад: три главы текста без указания авторства Крупцевой принес томский библиограф и исследователь творчества Василия Жуковского — Василий Лобанов. Она заинтересовалась заметками и попробовала найти продолжение дневника. Но обнаружить оригинальный текст издания Жюля Легра удалось только спустя длительное время в мемориальной библиотеке сибирского краеведа Гавриила Тюменцева.

Первые главы книги Жюля Легра Фото: Серафима Кузина

«Эта книга для тех, кто интересуется прошлым города, кому любопытно погрузиться на 125 лет назад и узнать, как жили простые томичи и люди интеллигентного круга того времени. Сама я прочитала фрагменты книги весной 1998 года. Тогда мне, конечно, показалось интересным то, что относилось к университетам — Василию Флоринскому, Стефану Кузнецову, томским медицинским профессорам», — говорит Ольга Крупцева.

Перевела книгу французского путешественника Ольга Крупцева Фото: Серафима Кузина

«Дневник Легра является еще одним достоверным свидетельством состояния Сибири и сибирского общества конца XIX века. То время было переломным: строилась железная дорога, отношения Сибири с Европейской Россией становились более тесными... Легра был свидетелем начала этого процесса. Он с удовольствием принимал участие в организованных собраниях, встречах, собирал информацию о Сибири. Был здесь представителем Министерства образования Франции, поэтому встречался и с губернатором, и генерал-губернатором. Везде получал всевозможные пропуска. И тут совпало — стремление сибиряков показать себя и стремление француза узнать о Сибири. В отличие от многих, кто путешествовал раньше по этим местам и собирал, можно сказать, всякие пакости, это была встреча доброжелательных людей, готовых с друг другом делиться», — считает редактор книги и доктор исторических наук Василий Зиновьев.

Василий Зиновьев Фото: Серафима Кузина

Профессор, доцент кафедры германо-романской филологии Гуманитарного института Новосибирского государственного университета, Мишель Дебренн отметила, что очень рада появлению этого перевода. Он может стать основой для ее научных исследований в области образа Сибири во французских графических романах:

«Чтобы разработать эту тему, конечно же, нужен контекст. Как на Сибирь смотрели и почему интересовались, что уже знали? Проделанная работа будет для меня как фон, от которого я смогу отталкиваться при описании образа Сибири в графических романах. С другой стороны, думаю, ни для кого не секрет, что Транссибирская магистраль играет большую роль во французской культуре. Но для меня всегда было загадкой, почему французы так любят и интересуются ей?.. На презентации я узнала, что было несколько произведений о Транссибе от таких ученых как Легра. Его книга — один из „камешков“ в создании образа Транссиба и Сибири во Франции. Это именно то, что меня сейчас интересуют, поэтому мне очень радостно, что книга, хранящаяся в Научной библиотеке ТГУ, вышла в таком переводе и доступна читателям», — подчеркнула Мишель Дебренн.

Новосибирский профессор Мишель Дебренн выступила на презентации онлайн Фото: Серафима Кузина

О значимости издания, в том числе и для исторических исследований, также сказал доктор исторических наук, руководитель магистерской программы ТГУ «Сибирские исследования» Вячеслав Шевцов:

«Работа над такого рода текстами — это своего рода путешествие, которое автор свершает вместе со своими героями. Я помню, как Ольга Васильевна ее проделывала в отделе редких книг, потому что я сам тогда занимался воспоминаниями Николая Кострова (сибирский краевед, историк и этнограф — прим. ред). Тема "образ Сибири глазами иностранцев" — это всегда интересно, потому что приезжающие путешественники имели очень разные взгляды на Восточную Азию. Я, как руководитель магистратуры, всегда рад появлению новых источников, которые могу помочь магистрантам написать хорошие работы», — прокомментировал он.

Сейчас книга доступна в электронной библиотеке ТГУ и в бумажном варианте — в библиотеках томских университетов. Как сообщил «Томскому Обзору» заведующий отделом рукописей и книжных памятников НБ ТГУ Кирилл Конев, книга Жюля Легра «В Сибири» позднее может быть переиздана на русском языке и, возможно, поступит в свободную продажу.

Заведующий отделом рукописей и книжных памятников НБ ТГУ, кандидат исторических наук Кирилл Конев Фото: Серафима Кузина

В презентации книги также приняли участие президент ТГУ Георгий Майер, директор НБ ТГУ Артем Васильев, директор Антропошколы ТюмГУ Александр Сорокин, главный редактор интернет-издания «Томский Обзор» Елена Фаткулина, представители библиотек региона, студенты и сотрудники вузов Томска.

Презентация книги «В Сибири» проходила в Научной бибилотеке ТГУ Фото: Серафима Кузина

Директор НБ ТГУ Артем Васильев, Президент ТГУ Георгий Майер, Василий Зиновьев и Кирилл Конев Фото: Серафима Кузина

«В Сибири» содержит не только текстовые заметки, но и фото, которые профессор Легра снял в своем путешествии Фото: Серафима Кузина

Редактор ИД ТГУ Елена Шумская и ведущий библиотекарь отдела рукописей и книжных памятников НБ ТГУ Ольга Крупцева Фото: Серафима Кузина

Редактор книги Василий Зиновьев, дизайнер ИД ТГУ Лариса Кривцова, автор перевода Ольга Крупцева и редактор ИД ТГУ Елена Шумская Фото: Серафима Кузина

Жюль Легра (1866–1939) — французский профессор-славист. Множество раз в конце XIX — начале ХХ века посещал различные регионы Российской империи. Автор около десятка работ, посвященных России и русской литературе. Был в переписке с Львом Толстым и Антоном Чеховым, занимался переводами на французский язык их произведений. В Сибирь он путешествовал по поручению Министерства народного просвещения Франции с целью — изучить переселенческий опыт и исследовать жизнь коренных народов Томской и Енисейской губерний.

Фото: Серафима Кузина

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