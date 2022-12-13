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Томичи смогут посмотреть мишек со всей России

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В четверг, 15 декабря, в Первом музее славянской мифологии состоится торжественное открытие VII межрегионального Медвежьего фестиваля. Гостям представят больше 250 медведей от мастеров Томска и Томской области, Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Сочи и других городов.

Как сообщают организаторы, темой этого фестиваля стал «Мишка моего детства». В 2022-м году в рамках мероприятия будут показаны не только конкурсные работы мастеров декоративно-прикладного искусства, но и выставка работ современных концептуальных художников, членов союзов и гильдий художников на медвежью тематику.

Особым гостем события станет фестиваль искусств «Медвежуха» (г. Красноярск), посвящённый переосмыслению образа медведя в культуре сибиряков.

На открытии гостей ждут творческие номера от дома народного творчества «Авангард» и угощения от партнеров музея. Кроме того, в это же время состоится презентация экспозиции в рамках проекта «Лики Сибири».

Начало мероприятия в 17.00, вход свободный.

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