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Томские ученые создают катализаторы для выделения водорода из парниковых газов

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Химики Томского государственного университета разрабатывают катализаторы для переработки болотного и других газов в высокомаржинальные продукты, в частности, для получения водорода для водородной энергетики.

Как уточняют в пресс-службе вуза, болотный газ, выделяющийся со дна стоячих водоёмов в результате гниения растительных остатков и их бескислородной переработки бактериями, содержит в своём составе большое количество метана (70-80%) и двуокиси углерода (оставшиеся 20-30%). При этом парниковая эффективность у метана в десятки раз выше, чем у СО2.

«Получить водород из болотного газа сразу технически невозможно, для этого нужно, чтобы содержание двуокиси углерода и метана в болотном газе было в соотношении 50 на 50, — объясняет руководитель проекта, учёный лаборатории каталитических исследований химического факультета ТГУ Сергей Галанов. — Поэтому сначала необходимо добавить кислород, например, в виде водяного пара или воздуха, и подать эту смесь на эффективный катализатор. В результате получается смесь СО (угарного газа) и водорода, её еще называют синтез-газ. Далее с помощью соответствующих катализаторов взаимодействием с водяным паром СО (угарный газ) можно превратить в СО2 и добавочный Н2. В итоге получается смесь СО2 и Н2. Водород выделяется и используется на нужды водородной энергетики, а СО2 возвращается в начало синтеза».

Техзаданием предполагается, что полученный химиками катализатор будет обладать высокой износостойкость и сможет работать не менее 6-12 месяцев. Результат проекта химики представят в декабре 2023 года. Исследования проводятся в рамках стратпроекта ТГУ «Технологии безопасности» при поддержке программы «Приоритет 2030».

В пресс-службе уточняют, что подобные установки уже работают в некоторых странах, например, в ЮАР, Катаре, Малайзии, где построены огромные заводы для получения и переработки водорода.

Как отмечают химики ТГУ, болотный и биогазы можно использовать и для получения иных ценных продуктов. Например, при использовании других катализаторов в процессе Фишера — Тропша можно превращать синтез-газ в различные жидкие углеводороды, в частности, в синтетический бензин.

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