18+
18+
РЕКЛАМА

Обработали 6,5 миллионов обращений корпоративных клиентов от Сибири до Дальнего востока: площадке «Ростелеком Контакт-центра» в Омске — десять лет

Город, Ростелеком, Томские новости, интересные новости работа в ИТ кол-центр помощь обслуживание абонентов оператор Обработали 6,5 миллионов обращений корпоративных клиентов от Сибири до Дальнего востока: площадке «Ростелеком Контакт-центра» в Омске — десять лет

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjeKCczw.

Контакт-центр «Ростелекома» в Омске — главная площадка для обеспечения технической поддержки корпоративных клиентов провайдера (В2В). Ежедневно здесь работают 120 операторов, которые консультируют представителей организаций любого масштаба: крупные компании, средний и малый бизнес, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. За десять лет они приняли 6,5 млн обращений, сгенерировано почти 65 000 Гбайт голосовых диалогов.

Контакт-центр работает в 11 часовых поясах страны. Голосовые обращения поступают от клиентов от Сибири до Дальнего Востока, а в цифровых каналах идут вопросы из 90% населенных пунктов по всей РФ. В ответах в чатах омская площадка зафиксировала рекорд: у самого быстрого «чатовца» скорость печати — 477 символов в минуту.

Большинство операторов — женщины (76%). Работу в контакт-центре в первую очередь выбирают из-за возможности удалённого формата и удобного гибкого графика.

«Площадка в Омске начинала с обслуживания клиентов — физических лиц и в дальнейшем стала ведущей площадкой для В2В. Она уникальна своим масштабом, компетенциями и внедрением передовых решений. Здесь собраны служба обучения и контроля качества, служба аналитики и планирования для всего В2В сегмента, создана группа методологии и автоматизации IVR, чат-бота и нейросетей. В этом году операторы перешли на отечественное ПО в части сервисных решений CRM», — отметил генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Чтобы стать частью команды одного из ведущих контакт-центров страны, достаточно оставить заявку на сайте.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские ученые выявили влияние излучения антенн 5G на мозг животных

14 ноября 2024
Томские новости

Находчивые на сцене и в работе. Как сотрудники «Сибагро» покоряют КВН

3 декабря 2024
Томские новости

Томичей приглашают в тургостиную послушать о путешествии на велосипеде и зимовке в Таиланде

13 ноября 2024
Город

Анатомия Томска. Борьба со стихией: снег на улицах города

27 ноября 2024
Томские новости

Томичей приглашают послушать «Тигра»

21 ноября 2024
Город

Центр Томска под ноябрьским снегом глазами промышленного альпиниста

20 ноября 2024
Томские новости

В Томской области более чем на 10% снизился ввод жилья

20 ноября 2024
Креативные индустрии

Живая лаборатория. Зачем Томску искусство в городе

3 декабря 2024
Томские новости

Ресторан «Снегири» откроется в томском «Академгородке» в декабре

22 ноября 2024