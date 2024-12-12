Обработали 6,5 миллионов обращений корпоративных клиентов от Сибири до Дальнего востока: площадке «Ростелеком Контакт-центра» в Омске — десять лет

12 декабря 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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Контакт-центр «Ростелекома» в Омске — главная площадка для обеспечения технической поддержки корпоративных клиентов провайдера (В2В). Ежедневно здесь работают 120 операторов, которые консультируют представителей организаций любого масштаба: крупные компании, средний и малый бизнес, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. За десять лет они приняли 6,5 млн обращений, сгенерировано почти 65 000 Гбайт голосовых диалогов.

Контакт-центр работает в 11 часовых поясах страны. Голосовые обращения поступают от клиентов от Сибири до Дальнего Востока, а в цифровых каналах идут вопросы из 90% населенных пунктов по всей РФ. В ответах в чатах омская площадка зафиксировала рекорд: у самого быстрого «чатовца» скорость печати — 477 символов в минуту.

Большинство операторов — женщины (76%). Работу в контакт-центре в первую очередь выбирают из-за возможности удалённого формата и удобного гибкого графика.

«Площадка в Омске начинала с обслуживания клиентов — физических лиц и в дальнейшем стала ведущей площадкой для В2В. Она уникальна своим масштабом, компетенциями и внедрением передовых решений. Здесь собраны служба обучения и контроля качества, служба аналитики и планирования для всего В2В сегмента, создана группа методологии и автоматизации IVR, чат-бота и нейросетей. В этом году операторы перешли на отечественное ПО в части сервисных решений CRM», — отметил генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Чтобы стать частью команды одного из ведущих контакт-центров страны, достаточно оставить заявку на сайте.

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