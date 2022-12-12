Томичей приглашают на рождественский вертеп в «Профессорской квартире»

12 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу и воскресенье, 24 и 25 декабря, в томском частном музее «Профессорская квартира» пройдёт вертепное представление «Смерть царя Ирода», которое разыграют для гостей участники арт-проекта «Васильев вечер».

Как уточняют организаторы, спектакль будет показываться в настоящем вертепном ящике. Гостей вечера также ждут рождественские песни сибирских поселенцев в сопровождении струнного музыкального инструмента — колёсной лиры.

«Это по-настоящему волшебное представление, которое вовлечёт и детей и взрослых», — говорят организаторы.

Спектакль пройдёт 24 и 25 декабря в 18:00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Количество мест ограничено, поэтому запись ведётся только по предоплате, стоимость входа — 800 рублей. Все подробности можно узнать по телефону: + 7-906-957-4787.

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