Томский госуниверситет ищет подрядчика для достройки учебно-лабораторного корпуса за 1,3 млрд рублей

12 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томский госуниверситет (ТГУ) объявил аукцион на строительство учебно-лабораторного корпуса в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,3 млрд рублей. Заявки на аукцион принимаются до 19 декабря, итоги предполагается подвести 20 декабря.

Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит построить пятиэтажное здание площадью почти 13 тыс. кв. м к январю 2025 года. Корпус должен появиться на месте ранее демонтированного вузовского профилактория.

Как сообщалось, в 2020 году председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,57 млрд рублей на строительство учебно-лабораторного комплекса ТГУ.

Подрядчиком строительства в декабре 2020 года было выбрано АО «Консалтингстройинвест», однако, в мае 2020 года ТГУ и «Консалтингстройинвест» расторгли контракт. Основанием для расторжения контракта стали «непредвиденные и непреодолимые обстоятельства существенного увеличения рыночной стоимости строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования». Согласно контрактной документации, за время работ подрядчик выполнил работы на общую сумму 134,5 млн рублей.

Строительные работы «Консалтингстройинвеста» были запланированы на 2020–2022 годы, в 2023 году новый комплекс должен был принять первых студентов. Предполагалось, что будущий комплекс сможет вместить более 1,3 тыс. человек.

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