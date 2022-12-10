Формулу сибирского здоровья выводили томские пищевики на воркшопе в «Точке кипения – Томск»

10 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: «Точка кипения – Томск»

В среду, 7 декабря, в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» состоялся воркшоп «Развитие междисциплинарных партнерств разработчиков и производителей персонализированного и специализированного питания».

Россия занимает лидирующую позицию по смертности от заболеваний, связанных с питанием. Такую удручающую информацию для участника воркшопа представила Антонина Стародубова, замдиректора по научной и лечебной работе ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Выход из этой ситуации – следование современным рекомендациям в диетологии:

«Современные диетологические рекомендации должны ориентироваться на преимущественно растительную диету. Ряд компонентов животного происхождения должен оставаться в нашем рационе, но акцент должен быть на растительные продукты», – сказала Антонина Стародубова во время своего выступления.

Юлия Самойлова, профессор СибГМУ, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Томской области по медицинской профилактике:

«Когда мы говорим про питание, мы должны понимать, что это основа нашего метаболического здоровья, либо нашего общего состояния. На сегодняшний день, четко доказано, что именно питание является высоко доказательным фактором для того, чтобы мы чувствовали себя здоровыми. Именно питание является основой для того, чтобы мы с вами говорили о здоровье. Избыточная масса тела и ожирение предопределяют развитие до 44% всех случаев сахарного диабета 2-го типа, до 23% случаев ишемической болезни сердца. Ожирение можно предотвратить, а значит предотвратить развитие диабета и повлиять на уровень смертности».

Во время воркшопа за столами в «Точке кипения – Томск» собрались представители томской пищевой промышленности, студенты и преподаватели вузов, врачи, химики, биологи, диетологи и просто неравнодушные томичи. В течение четырех часов они слушали выступления экспертов, задавали вопросы, анализировали полученные данные, чтобы в конце предложить идеи – как улучшить ситуацию с культурой питания людей в Томской области. Руководил обсуждением эксперт Центра сопричастного стратегирования Института «Высшая Школа Государственного Управления» РАНХиГС Сергей Журавлев:

«Очень интересные бывают случаи: эксперт рассказывает о многом-многом важном, как ему кажется, и вдруг оказывается, что в обратной связи то, что ему самому казалось неважным, выделяют слушатели, и ему как эксперту бывает крайне важно это услышать и узнать, что вот эта часть его выступления или экспертизы получила отклик», – поделился с участниками Сергей Журавлев.

Эксперты рассуждали о нормах питания и факторах, которые на них влияют. Так, заведующая лабораторией демографии и эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Смирнова выделила основные триггеры, влияющие на выбор продуктов питания:

«Факторы, которые влияют на то, как питаются люди – это в первую очередь доходы, и численность семьи. Чем больше людей проживает в домохозяйстве, тем дальше они от норм потребления продуктов».

Хотя председатель комитета пищевой промышленности Анастасия Глик уверена, что уровень дохода не всегда определяет то, как человек может питаться:

«Если раньше здоровое питание – это была мода для богатых, то сейчас мы понимаем, что это вполне доступно, если обладать нужными навыками, можно соблюдать все правила здорового питания».

Президент Томской Ассоциации пищевиков Артем Багреев даже предложил способ решения:

«Я за то, чтобы еда базового потребления должна быть регионального производства. Эти продукты должны иметь короткие логистические цепочки и должны быть комплементарны. Люди, которые работают в местной пищевой отрасли, имеют только один актив – репутация. Никто из томских пищевиков не желает потерять репутацию бренда, потому что это будет означать потерю бизнеса, поэтому люди очень стараются делать качественно».

Михаил Захаревич, управляющий партнер «Центра коммерциализации инноваций» и член Рабочей группы FoodNet НТИ рассказал о перспективных научно-технологических направлениях в пищевой промышленности. По его словам, в дорожной карте рынка FoodNet три из пяти перспективных направлений посвящены пищевой тематике. «Это альтернативные источники белка, функциональное питание и персонализированное питание», - говорит эксперт. В части альтернативных источников белка есть два направления - растительные источники белка (соя, горох, чечевица) и белок насекомых (черная львинка, сверчок, мучной червь). При этом, если еще ведутся дискуссии по использованию белка насекомых в продуктах питания для человека, то растительный белок активно применяется в индустрии. Михаил привел в пример стартап Greenwise, который для других конечных производителей продуктов из растительного белка начал делать сырье из растительных источников. А компания «Уралхим» запустила экспериментальный завод в Сколково по получению и производству экстракции белка из зерна гороха. «В части же функционального и персонализированного питания много разработок и стартапов появляется на базе университетов, в том числе аграрных», - завершил свое выступление представитель рынка FoodNet.

По итогам работы выступили члены команд, принимавших участие в воркшопе. Они поделились своими идеями на основании полученного опыта и собственных знаний:

«Необходимо в первую очередь, точно определить, что является полезным – нужны какие-то критерии, это должно быть прописано на законодательном уровне».

«Сейчас потеряно звено между теми, кто занимается исследованиями, и обычными людьми. Возможно, стоит использовать тех, кто уже имеет популярность в интернете, чтобы доносить достоверную информацию».

«Наш край богат самыми разными продуктами, и, возможно, стоит разработать особую «Сибирскую диету» по аналогии со средиземноморской диетой, которая будет учитывать особенности именно нашего региона».

Фото: «Точка кипения – Томск»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».