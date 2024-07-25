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Томские хирурги впервые пересадили кожу подростку, в которого ударила молния

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Врачи томской Больницы скорой медицинской помощи №2 впервые выполнили пересадку кожи 14-летнему подростку, в которого ударила молния.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, молодой человек поступил в медучреждение 26 июня. В результате удара молнии 15% тела подростка было поражено ожогами. Пострадали верхние конечности, грудная клетка, шея и голова. Кроме того, врачи диагностировали частичную потерю памяти.

В первые сутки после удара молнией пациент был доставлен в тяжёлом состоянии в Каргасокскую районную больницу, специалисты которой, совместно с врачами БСМП №2, решили назначить противошоковую инфузионную терапию. Через три дня стала возможной транспортировка пациента в Томск.

— Первое правило при ожогах — довезти пациента до ближайшей койки, чтобы обеспечить ему противошоковую терапию. В данном случае мы оптимально сработали с нашими коллегами из Каргасокской районной больницы, которые выполнили очень важную часть реанимационных действий. При стабилизации состояния, ребенка доставили к нашим врачам-комбустиологам», — пояснил главный врач Больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев.

Также молния поразил часть лёгочной ткани, зафиксирован спонтанный пневмоторакс, в результате чего дыхание подростка было резко ослаблено. Хирургами БСМП №2 была экстренно выполнена плевральная пункция, удалено 500 мл воздуха из грудной клетки и полностью восстановлена дыхательная функция.

После трехнедельного лечения ожогов ранозаживляющими препаратами пациенту провели аутодермопластику. Хирурги выполнили пересадку кожи с бедра на шесть участков тела с глубокими ожогами. Сейчас подросток выписан. В дальнейшем ему рекомендовано восстановительное лечение уже в амбулаторных условиях.

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