Томских школьников и студентов приглашают на бесплатное обучение веб-дизайну

23 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томские школьники и студенты смогут принять участие во втором потоке школы веб-дизайна на онлайн-платформе «Поколение М». Здесь их ждет бесплатное обучение и возможность пройти стажировку в МТС.

Как сообщает пресс-служба компании, образовательная программа рассчитана на участников с начальным и продвинутым уровнями знаний и включает уроки по созданию веб-сайтов, пользовательских интерфейсов, работу с инструментами для дизайна и прототипирования. В конце курса учеников ждет конкурсное задание от ИТ-команды МТС, по результатам которого лучших пригласят на стажировку в компанию.

Каждый участник образовательной программы может выбрать необходимый ему уровень сложности курса: новичок или дизайнер с опытом. На базовой программе ученики погружаются в азы профессии веб-дизайнера, узнают, для чего нужен бриф, ресерч и сторителлинг, знакомятся с программами Tilda и Figma. Для ребят с опытом программирования предусмотрено более глубокое погружение в техники адаптивного дизайна и интерактивных элементов, а также в работу с продвинутыми функциями программы Readymag.

«Подростки из Томской области каждый год участвуют в проекте Поколение М». Например, несколько юных томичей уже прошли обучение в первом потоке нашей бесплатной онлайн-школы по анимации. Мы рассчитываем, что во втором потоке желающих будет еще больше, ведь веб-дизайн — также безусловно популярное направление среди молодежи, тем более в нашем, скажем так, «айтишном» регионе», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

В онлайн-курс вошли 11 уроков. Самые объемные по информационному наполнению стали практические лекции, где разбирается принцип работы в тех или иных программах. В финале курса студентам будет предложено конкурсное задание — самостоятельно создать сайт для одного из продуктов экосистемы МТС. Оценивать его функциональность и исполнение технических задач будет ИТ-команда МТС. Участники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение на стажировку в МТС.

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