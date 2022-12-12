Томское кино может стать одним из драйверов креативной индустрии в регионе

12 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ТПУ

Администрация Томской области готова участвовать в развитии креативных индустрий в регионе. Об этом в минувшее воскресенье, 11 декабря, на финальном мероприятии первого марафона томского кино заявил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов. Торжественное открытие форума состоялось в Международном культурном центре Томского политеха.

«Я много слышал о таком проекте, как CAST, и мероприятие, которое проходит сегодня, — это большое движение вперед. Мы, со стороны администрации Томской области, очень рады, что такое движение идет не от того, что „так надо сделать“, а оно само развивается. Наша задача, конечно, помогать. Мы готовы участвовать в том, чтобы развивать подобное направление, потому что для молодежного инновационного города это очень важно», — отметил Андрей Антонов.

Он также выразил надежду, что марафон томского кино в дальнейшем расширится, а в Томск будут приезжать креативные проекты из других городов.

«Нам всем очень важно, чтобы о Томске выходило больше фильмов, чтобы мы могли популяризировать наш город и говорить об этом прекрасном месте. Я уверен, что чем больше людей о нас будут знать, тем больше будет молодежи, а соответственно — и инноваций, необходимых для развития Томской области», — подчеркнул Андрей Антонов

Евгений Жуков на открытии финальных показов марафона томского кино Фото: Пресс-служба ТПУ

В свою очередь организатор марафона и один из основателей томской киностудии Cast Production Евгений Жуков подчеркнул, что у Томска есть огромный потенциал для развития креативных индустрий в сфере кино.

«Мы знаем, что Томск — это креативный регион, во многом благодаря IT-сектору. Например, наш город находиться в топ-10 регионов по вкладу креатива в ВРП (валовый региональный продукт — прим. ред.) Это очень круто! Мы находимся на 6 месте, а на первом — Москва. О чем-то это же говорит? Томское кино может быть частью этого процесса, драйвером креативной индустрии», — считает он.

Ранее сообщалось, что показы первого марафона томского кино прошли 11 декабря. Посетители смогли увидеть картины томских режиссеров и продюсеров, а также киноновинки 2022 года. Отмечается, что финальный день марафона был проведен детским технопарком «Кванториум» совместно с Томским политехническим университетом и киностудией Cast Production.

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