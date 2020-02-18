В Томске стартовал всероссийский проект CAST для начинающих кинематографистов

18 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сегодня, 18 февраля, в Томске стартовал приём заявок на конкурс для начинающих режиссёров, сценаристов и актёров в рамках проекта CAST. Победители примут участие в съёмках короткометражного кино с известными актёрами.

Участникам предлагают написать сценарий короткометражного фильма под заявленных в проекте звёзд, снять короткометражный фильм или пройти актёрский кастинг. Лучшие Конкурсанты поучаствуют в творческих встречах, пройдут мастер-классы и получат обратную связь от профессионалов из мира кино.

«CAST предлагает помощь начинающим авторам, режиссёрам, актёрам, помогает сделать первые шаги в мире кинематографа, даёт возможность быть замеченным. Проект позволит участникам пройти все базовые этапы создания игрового кино», — продюсер проекта Евгений Жуков

Конкурс состоит из нескольких частей — сценарной, режиссёрской и актёрской. Для участия в сценарной части необходимо представить готовый сценарий под заявленную в проект звезду, режиссёрам следует снять короткометражный фильм, для участия в качестве актёра необходимо пройти кастинги.

«Пробовать себя мы советуем во всех направлениях, так будет больше возможностей получить съёмочный опыт, а также пообщаться со всеми экспертами нашего проекта — получить обратную связь, исправить «хвосты», — креативный продюсер проекта Артём Сагеев.

Итогом проекта станет серия короткометражных фильмов, снятых в Томске. Принять участие в конкурсе могут как молодые специалисты, так и «самоучки». Конкурсные работы участникам предстоит снимать своими силами. По словам организаторов, совсем не обязательно снимать на профессиональное оборудование, для этого достаточно смартфона.

В качестве звёздных актёров выступят: Любовь Аксёнова, Кирилл Кяро и Сергей Походаев.

В экспертный состав проекта войдут известные режиссёры, сценаристы, актёры и блогеры: Роман Каримов, Юрий Быков, Александр Хант, Владимир Беседин, Денис Шведов, Евгений Баженов, Илья Шабельников и другие.

CAST — всероссийский некоммерческий кинопроект, в котором конкурсанты получают возможность принять участие во всех этапах создания игрового кино. Целью проекта является объединение талантливых киноделов и развитие регионального кинематографа.

«В 2015 году мы проанализировали ситуацию и поняли, что в Томске всё очень разрозненно, творческие единицы не связаны, ярких проектов нет — полное отсутствие каких-либо условий. Это послужило мотивацией сделать проект, который привлёк разрозненных ребят в единый центр», — Евгений Жуков.

Конкурсные заявки на сценарную часть принимаются до 29 марта, на режиссёрскую до 12 апреля, актёрскую до 31 апреля. Узнать подробности.

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