Представители ВООПИиК обратились к администрации президента с просьбой решить вопрос с границами исторического поселения Томска

9 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

На этой неделе Томское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры направило в администрацию президента сообщение с просьбой вынести вопрос о Томске на заседание Совета по культуре и искусству.

Как уточняют в Телеграм-канале томского ВООПИиК, к таким действиям региональное отделение подтолкнула сложившаяся ситуация. Речь идет об отсутствии согласования утверждения проекта исторического поселения городскими и региональными чиновниками, «которые снова попросили отсрочку якобы для выработки совместной позиции».

«Вместе с тем, в Проект снова внесены изменения по принципиальным вопросам, работа по которым велась более трёх лет и в частности по основным строительным материалам. Повторяется ситуация 2019 года, когда Проект за одну ночь был изменён, что и повлекло возмущение общественности и не только ВООПИиК», — говорится в сообщении. Также отмечается, что решение об обращении в контролирующий орган принято коллегиально.

В тексте обращения представители регионального ВООПИиК отмечают, что в начале октября 2022 года в администрацию Томской области и мэрию Томска поступил проект приказа Минкультуры об утверждении проекта исторического поселения для согласования. Однако, по ряду принципиальных вопросов содержание документов существенно изменилось, обнуляя достигнутые соглашения. В частности, допущены явные технические ошибки, в том числе в наименовании площадей. Также в новую редакцию попали тезисы из проектов иных исторических поселений.

«В приказе Минкультуры изложена редакция Проекта, которая не была согласована с экспертами, разработчиком, заказчиком, регионом и общественностью, в том числе с ТРО ВООПИиК. Снова возникает вопрос: кто, на каком основании и с какой целью внес изменения в Проект исторического поселения, доработка и согласование которого длились более трех лет?», — говорится в обращении.

Напомним, история с границами исторического поселения тянется с 2016 года. Тогда мэрия объявила конкурс на разработку и утверждение соответствующего проекта. Конкурс выиграла ФГУП «Центральные научно-реставрационные мастерские» (ЦНРПМ). Однако разработанные ими проект не был утвержден городской администрацией. В мэрии предложили сократить границы, тогда как разработчики отказывались. Дело дошло до суда, который городская администрация проиграла — её обязали оплатить услуги ЦНРПМ.

В 2018 году президент дал поручение «обеспечить охрану объектов культурного наследия города Томска как исторического поселения». В мае 2019 проект был утвержден и отправлен в Минкульт. Как выяснилось, его изменили, не поставив в известность общественность. После обращения в Минкульт Томского регионального отделения ВООПиК проект был направлен в администрацию Томской области на доработку. В частности, общественники предложили добавить в перечень охраны 433 объекта и внести изменения в регламент — уменьшить параметры по высоте и указать основные строительные материалы. Для доработки проекта и создали рабочую группу, в которую вошли и специалисты ВООПИиК.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».