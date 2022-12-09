В Томске вновь начал работу киноклуб «Музыка больших экранов»

На прошлой неделе в Томске вновь начал работу киноклуб «Музыка больших экранов» под руководством главного редактора журнала «Новый рок» Александра Арляпова. Показы проходят в фотошколе «Академия фотографии» — здесь же почти 10 лет назад проект и начал свою работу впервые.

«Возобновить киноклуб решил скорее по зову сердца, плюс меня иногда — после закрытия культурного пространства Флэт — продолжали спрашивать, будут ли снова показы. А потом случайная встреча с Сашей Почтаревым (директор „Академии фотографии“ — прим.ред.) закончилась предложением возобновить то, что когда-то в Академии и начиналось», — рассказал «Томскому Обзору» Александр Арляпов.

Тематика показов всегда околомузыкальная. По словам Александра, репертуар отбирается с опорой на разные факторы — это и новинки, появившиеся в свободном доступе, и запросы публики, и приуроченные к каким-то событиям показы.

«Например, в январе к юбилею Леонида Фёдорова хочется показать фильм про „АукцЫон“ (советская и российская рок-группа — прим.ред.) и рассказать, как я был в Питере на его премьере со съёмочной группой и музыкантами», — поделился Александр Арляпов.

Показы проходят по субботам в 19.00 или 19.30 Стоимость входа определяют сами зрители. Перед просмотром со вступительным словом выступает модератор, а после все желающие могут задать ему вопросы или сами высказаться об увиденном.

В ближайшую субботу, 10 декабря, в 19.00 зрителям представят фильм «The Velvet Underground» известного режиссёра Тодда Хейнса. Мировая премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале в июле 2021 года.



«Документальная картина прослеживает историю легендарной американской группы The Velvet Underground от образования до распада её первоначального состава в начале 1970-х годов, а также живописует культурный контекст, в котором всё это происходило. Эту историю легко сложить в яркий исторический коллаж: декадентский Нью-Йорк 60-х, стык поп-арта и авангарда, экспериментальный кинематограф, Энди Уорхол. В таком бурном ландшафте контркультуры, раскинувшемся с востока на запад, не могло не появиться плодородной почвы для музыкального прорыва», — из аннотации к фильму.

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