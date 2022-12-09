Томичка стала второй на Кубке России по лыжным гонкам
Томская лыжница Алёна Баранова заняла второе место на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам.
Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире, прошедшем в Хакасии, приняли участие сильнейшие лыжники страны.
По итога очередного соревновательного дня Алёна Баранова заняла второе место в спринте классическим стилем, уступив победительнице молодежного чемпионата мира в спринте Анастасии Фалеевой.
Ранее томичка стала третьей на первом этапе Кубка РФ в спринте классическим стилем, а затем взяла «бронзу» на спринтерской дистанции свободным стилем уже в рамках второго этапа.
Алёна Баранова является воспитанницей Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Натальи Барановой. Тренируется под руководством Натальи Барановой.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».