Томичка стала второй на Кубке России по лыжным гонкам

Томский Обзор / Фото: 9 декабря 2022 // Фото: depms.ru

Томская лыжница Алёна Баранова заняла второе место на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире, прошедшем в Хакасии, приняли участие сильнейшие лыжники страны.

По итога очередного соревновательного дня Алёна Баранова заняла второе место в спринте классическим стилем, уступив победительнице молодежного чемпионата мира в спринте Анастасии Фалеевой.

Ранее томичка стала третьей на первом этапе Кубка РФ в спринте классическим стилем, а затем взяла «бронзу» на спринтерской дистанции свободным стилем уже в рамках второго этапа.

Алёна Баранова является воспитанницей Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Натальи Барановой. Тренируется под руководством Натальи Барановой.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».