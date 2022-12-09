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Томичка стала второй на Кубке России по лыжным гонкам

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Томская лыжница Алёна Баранова заняла второе место на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире, прошедшем в Хакасии, приняли участие сильнейшие лыжники страны.

По итога очередного соревновательного дня Алёна Баранова заняла второе место в спринте классическим стилем, уступив победительнице молодежного чемпионата мира в спринте Анастасии Фалеевой.

Ранее томичка стала третьей на первом этапе Кубка РФ в спринте классическим стилем, а затем взяла «бронзу» на спринтерской дистанции свободным стилем уже в рамках второго этапа.

Алёна Баранова является воспитанницей Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Натальи Барановой. Тренируется под руководством Натальи Барановой.

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