На Ново-Соборной в Томске появятся ледяные балалайка, матрешка и балерина

9 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске на площади Ново-Соборной начался монтаж ледяных фигур в рамках фестиваля «Хрустальный Томск».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, тема фестиваля в этом году — «Символы российской, русской культуры, нашего быта, исторического наследия». Фигуры создают мастера из Томска, Северска, Кызыла и Барнаула — это призеры «Хрустального Томска» прошлых лет.

«Мы решили изменить формат ежегодного предновогоднего фестиваля „Хрустальный Томск“, в частности, отказаться от соревновательной части, а участников пригласить только из близлежащих регионов», — отметил заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

Традиционно ледяные скульптуры будут украшать площадь Новособорную до самой весны.

Напомним, фестиваль «Хрустальный Томск» проходит в городе с 2014 года и входит в число самых интересных российских зимних событий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».