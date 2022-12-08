Томичей приглашают послушать лучших блюзменов Сибири

8 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 10 декабря, в томском джаз-клубе Underground состоится концерт легендарного блюзового коллектива Collini Blues Balls.

«Это одна из лучших, если не лучшая блюзовая группа в Сибири. И это единственный концерт в городе, который любителям блюза пропускать никак нельзя», — рассказал «Томскому Обзору» создатель и бессменный руководитель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

Collini Blues Balls — коллектив с многолетней историей, созданный группой единомышленников-профессиональных музыкантов. Участники выступают как в качестве авторского проекта, так и в качестве сессионщиков, играющих со звёздами мирового блюза.

В субботний вечер перед томичами выступят основатель и бессменный лидер коллектива Евгений Коллини (вокал, гитара), а также один из лучших джазовых барабанщиков Сибири, лауреат множества фестивалей и лидер ансамбля ударных инструментом «Drumline» Евгений Суворов.

Концерт пройдет в джаз-клубе Underground 10 декабря в 20.00. Стоимость билетов 950 руб. в основном зале, 250 руб. в прилегающих залах. Приобрести их можно на сайте.

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