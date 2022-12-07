В Томске стартовала акция «Подари книгу больнице»

7 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томская горбольница №3 запустила благотворительную акцию «Подари книгу больнице». В её рамках все желающие могут передать в медучреждение различные издания для пациентов на стационарном лечении.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, больница принимает художественную литературу, книги на темы личностного роста, финансовой грамотности, а также преодоления стресса и апатии.

Все собранные в рамках акции издания будут размещаться на специальных стеллажах медучреждения в открытом доступе.

Книги можно принести по адресу: ул. Нахимова, 3 (3 этаж, 14 кабинет) с 8:00 до 12:00 и с 12:30 до 16:00.

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