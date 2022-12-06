Томичам покажут эротические короткометражки

6 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

С 23 декабря по 8 января в томском зрелищном центре «Аэлита» пройдёт фестиваль эротического кино «Best Erotic Shorts».

Как сообщают организаторы, в сборник попали фильмы из США, Германии, Нидерландов, Франции, Швейцарии, Аргентины, Мексике и Испании. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Фильмы, способные пробудить чувственность любого зрителя. А также подарить эстетическое удовольствие и отличное настроение, поскольку еще и заставляют смеяться! А страсть и юмор - это взрывное сочетание!», - сообщают организаторы.

Показы пройдут 23, 24, 25 и 29 декабря в 19:00 в зрелищном центре «Аэлита» по адресу: пр. Ленина, 78.

Стоимость входа - 200 рублей.

Возрастное ограничение 18+. Организаторы просят иметь при себе паспорт или водительские права.

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