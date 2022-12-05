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В Томске начнут работу более 30 катков

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В рамках зимнего сезона в Томске планируется открыть 34 ледовых катка. Сейчас уже работают 20, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что покататься на коньках в Ленинском районе можно в хоккейной коробке спорткомплекса «Юность» по адресу ул. К. Маркса, 50, на катке на ул. Интернационалистов, 12, хоккейной коробке на ул. Говорова, 36, ул. Кутузова, 1б, на ул. Береговая, 6 и оз. Керепеть в мкр. «Радонежский».

В Кировском районе работают площадки на стадионе «Политехник», в сквере ССО, на ул. Лыткина, 8/2, ул. Нахимова, 30, ул. Елизаровых, 25/1 и на ул. Энергетиков, 6.

В Октябрьском районе можно найти катки в ДЮСШ «Кедр» на ул. Высоцкого, 7, на ул. Герасименко, 1/15 стр. 1 и возле ДК «Авангард», пос. Светлый, 33 и ул. Мичурина 79/2.

В Советском районе покататься на льду можно на Ново-Соборной площади, в Городском саду (ул. Герцена, 6) и на территории школы №40 (ул. Никитина, 26).

По словам администрации Томска, самые крупные катки откроются в середине декабря на Белом и Мавлюкеевском озерах.

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