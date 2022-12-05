Горожан приглашают узнать о традициях празднования Нового года в старом Томске

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2022 // Фото: https://vk.com/pavlovaguide

В субботу, 17 декабря, в чайной «Дом на Пушкина» томичам расскажут «О праздновании рождества в старом Томске». Автором мероприятия и рассказчиком выступит экскурсовод Дарья Павлова, сообщают организаторы.

Встреча стартует с экскурсии по дому, который уже «принарядится» к празднику. Дарья расскажет о том, что здесь было 120 лет назад, и какого это — восстанавливать дом на частные средства по программе «Дом за рубль». Подробнее об этом мы писали в нашем материале.

Далее всех участников ждет беседа о традициях, особенностях и деталях празднования Рождества и Нового года в дореволюционном Томске. Гости узнают о том, как готовились к празднику дома и в светском обществе, где предпочитали встречать его, какие рестораны Томска предлагали лучшее праздничное меню и сколько это стоило, кто организовывал благотворительные ёлки и зачем это было нужно.

Также всех участников угостят чаем с пирогами, подарят «золотые» орешки со счастливыми предсказаниями на грядущий год и мини-презент и все это «под треск огня в русской печи».

Встреча, продолжительностью 2 часа, стартует в 12.00. Стоимость посещения — 1500 рублей, записаться можно по WhatsApp — +7 923 432-33-46 или Telegram — +7-952-175-31-76.

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