Томский эксперт вошла в состав жюри премии «Серебряный Лучник» — Сибирь
Сегодня, 5 декабря, стал известен состав жюри XIII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь. В него вошли эксперты из семи городов, в том числе и Томска.
Как сообщают организаторы, в этом году определять победителей регионального конкурса будут:
- Мария Моисеенко, руководитель дирекции корпоративного развития — проректор по молодежной политике и воспитательной работе ТПУ (Томск);
- Елена Агамян, начальник службы телевизионных программ ГТРК «Новосибирск» (Новосибирск);
- Константин Вересов, руководитель Центра корпоративных коммуникаций Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (Норильск);
- Юлия Катковская, главный редактор бизнес-издания «Деловой квартал — Новосибирск» (Новосибирск);
- Артем Кудзев, директор по маркетингу 2ГИС (Новосибирск);
- Наталья Машегова, PR-директор ПАО «МТС» по Красноярскому краю и Хакасии (Красноярск);
- Роман Новожилов, креативный директор брендингового агентства «Два слова» (Барнаул);
- Елена Погодаева, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами в Сибирском округе ПАО «Магнит» (Новосибирск);
- Мария Рыбка, и.о. директора по маркетингу сети кофеен Skuratov Coffee (Омск);
- Алексей Рябов, руководитель направления коммуникаций «Новой Горной УК» (Новокузнецк);
- Дмитрий Тронин, начальник отдела корпоративных коммуникаций международного аэропорта Красноярск (Красноярск);
- Артем Чучакин, управляющий партнер агентства креативных коммуникаций Idea Nova (Новосибирск);
- Юлия Юрченко, руководитель по корпоративным коммуникациям МегаФона в макрорегионах Урал, Сибирь и Дальний Восток (Красноярск).
Эксперты в составе жюри будут оценивать коммуникационные проекты, заявленные на конкурс по итогам 2022 года. Заявки принимаются на сайте luchnik-siberia.ru до 23 декабря.
По словам организаторов, председатель экспертного жюри объявят позже. По традиции им станет один из членов Попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Шорт-лист определится в конце января, 4 февраля пройдут публичные защиты проектов-финалистов и церемония награждения победителей. Оператором XIII региональной премии «Серебряный Лучник» — Сибирь выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».
Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. В конкурсе на соискание высшей профессиональной награды за 25 лет приняло участие более 6000 проектов. «Серебряный Лучник» — Сибирь проводится с 2010 года. За это время в сибирском конкурсе приняли участие более 900 проектов, 12 проектов стали победителями на всероссийском уровне.
«Томский Обзор» является информационным партнером премии.
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