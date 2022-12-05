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Томский эксперт вошла в состав жюри премии «Серебряный Лучник» — Сибирь

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Сегодня, 5 декабря, стал известен состав жюри XIII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь. В него вошли эксперты из семи городов, в том числе и Томска.

Как сообщают организаторы, в этом году определять победителей регионального конкурса будут:

Эксперты в составе жюри будут оценивать коммуникационные проекты, заявленные на конкурс по итогам 2022 года. Заявки принимаются на сайте luchnik-siberia.ru до 23 декабря.

По словам организаторов, председатель экспертного жюри объявят позже. По традиции им станет один из членов Попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Шорт-лист определится в конце января, 4 февраля пройдут публичные защиты проектов-финалистов и церемония награждения победителей. Оператором XIII региональной премии «Серебряный Лучник» — Сибирь выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. В конкурсе на соискание высшей профессиональной награды за 25 лет приняло участие более 6000 проектов. «Серебряный Лучник» — Сибирь проводится с 2010 года. За это время в сибирском конкурсе приняли участие более 900 проектов, 12 проектов стали победителями на всероссийском уровне.

«Томский Обзор» является информационным партнером премии.

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