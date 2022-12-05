IT-cube и «Кванториум» станут площадками для развития технического творчества детей из сельских школ

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2022 // Фото: duma.tomsk.ru

Перспективы развития технического творчества детей из сельской местности совместного с томскими образовательными центрами обсудили на прошедшем, 2 декабря, выездном заседании члены Координационного совета по местному самоуправлению областного парламента. Вместе с председателями районных дум они посетили две возможные для этого площадки — Центр цифрового образования «IT-cube.Томск» и детский технопарк «Кванториум».

В ходе заседания участники познакомились с деятельностью каждого из центров, а также наметили возможные пути для дальнейшего сотрудничества с сельскими и районными школами Томской области. Так, например, в центре цифрового развития детей «IT-cube.Томск», который создан при поддержке Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), сейчас прорабатывается вопрос об организации в сельских школах инженерных классов, где будут проводиться дополнительные занятия по математике и физике. На данный момент договоренности с муниципалитетами удалось достичь только в Молчановском районе.

Председатель думской комиссии по вопросам стратегического развития, науке, высшей школе и инновационной политике, ректор ТУСУРа Виктор Рулевский выступил на площадке «IT-cube.Томск» и отметил, что на сегодняшний день стоит задача — дать каждому ребенку возможность попробовать различные направления в области IT и робототехники. Важно, что формат работы в инженерных классах позволит заинтересовать школьников техническими науками, чтобы в дальнейшем они поступали в вузы на эти направления.

«Безусловно, создать в каждом муниципальном учреждении IT-cube — это достаточно дорого с точки зрения и финансовых ресурсов, и человеческих. Но, используя современные инструменты для обучения, а также возможности нашего университета, можно организовать точки для формирования и обучения школьников. Наша задача сделать на базе ведущих школ, учреждений образовательные кластеры. Помимо этого, мы хотим привлечь детей, чтобы они поступали в томские вузы, возращались в свои муниципалитеты и развивали наш регион», — подчеркнул ректор ТУСУРа.

Выступление ректора ТУСУРа Виктора Рулевского на площадке «IT-cube.Томск» Фото: duma.tomsk.ru

Наряду с этим председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская, обратилась к представителям районных дум, чтобы они занялись вопросом, куда и при каких условиях молодые специалисты придут работать.

«Сегодня ключевая наша задача, чтобы выпускники школ региона оставались учиться в Томской области. Это возможно путем создания инженерных классов для школьников из области. Но прежде всего такая инициатива должна исходить от руководства районов и их заинтересованности... Это должно стать делом чести каждого муниципального образования, потому что в конечном итоге от этого зависит наше будущее», — считает Оксана Козловская.

Совет облдумы по вопросам дополнительного образования школьников из сельской местности Фото: duma.tomsk.ru

Детский технопарк «Кванториум» уже с 2020 года взаимодействует с районными школами области, приобщает детей к IT-технологиям, виртуальной и дополненной реальности, промышленному дизайну и робототехнике. О работе технопарка представителям власти рассказала его директор Полина Мозгалева:

«Плюсы для нас очевидны. Когда мы приезжаем, ребятам всегда интересно, они зажигаются. Если у нас будет связка не только с образовательной организацией, но и с компаниями, то мы могли бы усилить нашу работу... Мы приверженцы того, чтобы знания и технологии, которые у нас есть, доходили до всех ребят, вне зависимости от того, насколько они удалены и сколько детей обучается в школе. Но в муниципалитетах часто возникают проблемы: либо не могут привести детей в базовую школу, потому что нет транспорта, либо наши наставники сталкиваются с трудностями проживания в населенных пунктах», — объясняет Полина Мозгалева.

По ее словам, иногда сложности удается решить только при непосредственном обращении к главе муниципального образования. Наиболее тесное сотрудничество на данный момент, по мнению Полины, с Каргасокским, Первомайским, Тегульгетским районами. Более того, в Чаинском — техническим творчеством удалось охватить даже учеников малокомплектных школ.

Экскурсия для членов Координационного совета и председателей районных дум в детском технопарке «Кванториум» Фото: duma.tomsk.ru

Оксана Козловская в разговоре с председателями районных дум подчеркнула, что в этом году облдумой принято предварительное решение об увеличении финансирования «Кванториума», с учетом того, что количество выездов в сельские школы также будет увеличено.

«С одной стороны, главная задача — привить детям интерес к техническим дисциплинам и информационным технологиям, а с другой — проекты, которые реализуются в IT-cube, в „Кванториуме“, приближены к жизни. Они создаются по запросам промышленных партнеров, предприятий этих муниципальных образований. Сегодня мы показали, что вопросы дополнительного образования можно решать очень эффективно не только в Томске, но и в районах. Для этого нужно желание руководства оказывать в этом содействие и поддержку», — подытожила выездное заседание Координационного совета Оксана Козловская.

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