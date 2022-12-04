Менее 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
4 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 38 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 36 человек. 2 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 157447 случаев заболевания коронавирусом. 155756 заболевших выздоровели. 939 скончались.
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