Менее 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 38 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 36 человек. 2 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 157447 случаев заболевания коронавирусом. 155756 заболевших выздоровели. 939 скончались.



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