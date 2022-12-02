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Томская область сдаст в аренду 50 участков леса для заготовки древесины

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Департамент лесного хозяйства Томской области объявил аукцион на аренду лесных участков общей площадью 535,1 га для заготовки древесины, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сайт департамента.

На аукционы выставлены лесные участки в Бакчарском, Васюганском, Парабельском и Тегульдетском лесничествах. Всего в торгах участвует 50 лотов общей начальной стоимостью 16,4 млн рублей.

Так, на аукцион выставлен участок леса площадью 19,2 га в Васюганском лесничестве Каргасокского района для заготовки пихт и елей с общим объемом 3,5 тыс. куб. м древесины. Начальная цена этого участка составляет 1,5 млн рублей.

Также на торги выставлен участок леса в Бакчарском лесничестве Бакчарского района площадью 23,3 га с общим объемом 2,1 тыс. куб. м древесины для заготовки березы. Начальная цена лота составляет 1,15 млн рублей.

Согласно аукционной документации, лесные участки по всем лотам сдаются в аренду не более чем на год.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 декабря, итоги предполагается подвести 27 декабря.

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