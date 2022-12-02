«Газпромнефть-Восток» использует AR-решения при инспектировании удаленных месторождений

2 декабря 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

При дистанционной приемке объектов на месторождении в Томской области «Газпромнефть-Восток» и Сибирское Управление Росприроднадзора использовали технологии дополненной реальности.

Специалисты Росприроднадзора со своих рабочих мест в Москве и Томске приняли 17 объектов нового строительства на Шингинском месторождении в Парабельском районе Томской области. Благодаря технологиям дополненной реальности и видеосвязи они смогли не только визуально оценить готовность зданий и оборудования, но и получили мгновенный доступ к огромным массивам данных по проекту.

По сообщению специалистов, были проверены автомобильная дорога, инфраструктура кустовой площадки, линии электропередач, а также нефтесборные трубопроводы и высоконапорные водоводы. Применение AR-решений позволило в сжатые сроки и без непосредственного посещения специалистами промысла подтвердить соответствие новых объектов всем стандартам и выдать заключение, необходимое для их ввода в эксплуатацию.

— У нас уже есть успешный опыт проведения совместной с Ростехнадзором проверки новых объектов с помощью дополненной реальности на Арчинском месторождении. Тиражирование AR-подхода на инспекции Росприроднадзора показывает высокую эффективность и востребованность данного решения со стороны государственных органов. Новые технологии позволяют нам оперативно и прозрачно проводить проверки самых удаленных объектов без личного участия представителей надзорных ведомств, — рассказал Валентин Редько, директор по капитальному строительству «Газпромнефть-Востока».

В дальнейшем технологии дополненной реальности планируется использовать при инспектировании строящейся систем газового снабжения Шингинского месторождения, центрального пункта сбора нефти Урманского месторождения и объектов Кулгинского месторождения.

В свою очередь, заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Оксана Дубинскайте добавила, что благодаря использованию передовых технологий учреждение смогло осуществить контроль соответствия новых инфраструктурных объектов с соблюдением всех федеральных и региональных законодательных требований без выезда в отдаленный район области.

— В результате мы получили хорошо организованный и эффективный процесс, сэкономив на времени и командировочных расходах. Аудит объектов «Газпромнефть-Востока» в 2022 году прошел успешно, и мы уверены, что передовые технологии дополненной реальности станут обычным инструментом дистанционного контроля строительства объектов в «Газпромнефть-Востоке», — отметила Оксана Дубинскайте.

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