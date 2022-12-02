В Российско-немецком доме пройдет благотворительная выставка котят

2 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 3 декабря, в Российско-немецком доме пройдет благотворительная ярмарка-раздача животных. На мероприятии томичи смогут выбрать себе котят в возрасте от 2 до 5 месяцев, взрослых и породистых стерилизованных кошек.

Гостей ярмарки, организованной приютом «Мягкие лапки», ждут шоу «Волшебные крылья» от Алисы Исахановой и мастер-класс с воздушными шарами от Анастасии Беляевой. Далее перед собравшимися выступит руководитель благотворительного фонда «Ирма» Ирина Волкова с докладом на тему, почему так важно стерилизовать животных.

Организаторы уточняют, что на выставке можно будет купить косметику российского производства «Спивак», а также приобрести картины и книги, средства от продажи которых пойдут на корм и лекарства подопечным приюта. Все желающие также могут принести питание и подарки питомцам.

«Так как котов подкидывают все чаще, будем очень рады лоткам, желательно новым. Подобранный питомец должен пройти двухнедельный карантин, в связи с этим очень нуждаемся в клетках № 2, 3, 4, 5 для животных», — рассказала один из организаторов выставки Лариса Прохорова.

Посетители, желающие забрать животное, должны принести с собой паспорт и переноску. Организаторы оформят договор. Все новые хозяева получат сертификаты на льготную стерилизацию.

«Томичи, приютившие животное, должны будут сделать фотоотчет из дома и сообщить о состоянии пушистика. Если он не приживется, то мы заберем его обратно», — отметила Лариса Прохорова.

Ярмарка будет работать с 12.00 до 18.00 по адресу: ул. Красноармейская, 71.

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