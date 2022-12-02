Томичей приглашают на обсуждение проекта Аникинской развязки

2 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Вариант развязки из проекта

В понедельник, 5 декабря, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» инди-медиа «Контекст» организует обсуждение проекта Аникинской развязки. На встречу приглашаются общественные деятели, урбанисты и жители города.

«Мы разберем достоинства и недостатки проекта, альтернативные решения увеличения провозной способности перекрестка и постараемся найти оптимальный вариант развития транспортной сети», — говорится в сообщении.

В качестве спикеров на встречу приглашены депутаты думы города Томска, экологи, эксперты, урбанисты и общественные деятели.

По словам организатора встречи Евгении Нестеренко, на ближайшем собрании Дума будет голосовать по вопросу развязки. Поэтому предварительно эту тему считает необходимой обсудить с томичами. «Строительство займет несколько лет и значительно скажется на жизни города», — говорит Евгения.

Обсуждение будет состоять из выступлений спикеров, которые постараются рассмотреть проблему с нескольких позиций. После этого эксперты ответят на вопросы присутствующих, а все участники смогут высказать свое мнение по ситуации. Если по какой-то причине горожанин не сможет присутствовать на встрече, но хочет высказаться, организаторы подготовили форму для предложений. Модераторы озвучат их на обсуждении.

Также уточняется, что представителям администрации города и Томского района были высланы официальные приглашения на встречу с целью услышать их позицию.

По итогам встречи организаторы сформируют список предложений и замечаний, которые будут опубликованы в группах в социальных сетях «Контекста» и направлены для ознакомления городским депутатам и в администрацию Томска.

Обсуждение состоится с 18.00 до 21.00 по адресу: пр. Ленина, 26. Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке. Организаторы уточняют, что прийти можно и после начала встречи и в любой момент подключиться к обсуждению.

Напомним, 21 ноября в Томске прошел круглый стол, посвященный строительству развязки на повороте с Богашевского тракта на Аникино. В рамках круглого стола представители власти и общественности единогласно высказали мнение, что данный проект необходим для постепенного развития города и улучшения транспортной ситуации на участке Томск-Аникино-Ярское. На сегодняшний момент проект уже прошел Главгосэкспертизу РФ, но до сих пор не принят в гордуме. Главным спорным моментом стало то, что новая развязка будет проходить через особо охраняемую природную территорию (ООПТ) и для ее строительства требуется вырубить 1,6 га леса в этой зоне.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».