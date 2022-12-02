На следующей неделе в Томске откроют движение по правой части Коммунального моста

2 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В следующую субботу, 10 декабря, в Томске строители завершат ремонт правой части коммунального моста и по нему запустят движение автомобилей.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в это же время подрядчик перекроет движение по левой половине объекта и приступит к его дальнейшему ремонту.

«По графику планировалось поменять полосы для движения 6 декабря, но это будний день. Поэтому было принято решение переключить движение автомобилей в субботу. В выходной день на мосту транспортный трафик значительно ниже, чем в будние дни. Это даст возможность своевременно нивелировать все нюансы, которые могут возникнуть при переключении движения», — приводит пресс-служба слова начальника департамента капстроительства мэрии Александра Суходолова.

Так как подрядчик недавно завершил установку, армирование и бетонирование деформационного шва, при принятии решения учитывалась и морозная погода, которая установилась в Томске в последнюю неделю. При низких температурах бетону требуется большее время, чтобы набрать прочность.

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