Томичи вновь могут написать письма Деду Морозу

1 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В отделениях Почты России в Томской области вновь появились почтовые ящики для писем Деду Морозу. Они будут работать до 31 декабря, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Отправить письмо деду морозу можно в центральных отделениях крупных населённых пунктов региона. В Томске такие ящики установлены на пр. Ленина, 93, в Северске на ул. Курчатова, 34, в Колпашеве — на ул. Белинского, 14), в Асине на ул. Советская, 28, в Стрежевом на пр. Нефтяников, 241). В селе Молчаново на ул. Димитрова, 59 и в посёлке Белый Яр на ул.Гагарина, 47.

Чтобы послание попало к главному адресату, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Отправить письмо можно не только ему, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн.

Сотрудники Почты готовы подсказать, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку, указать свой полный обратный адрес с индексом. В сообщении также уточняется, что почта доставит каждое такое послание, даже если отправитель опустил его в обычный почтовый ящик или что-то заполнил неправильно. Главное, чтобы был указан адресат — Дед Мороз.

Каждый день в течение всего декабря сотрудники Почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять её в резиденции новогодних волшебников.

В 2021 году только в Великий Устюг Почта России доставила около 170 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых, и ещё несколько тысяч — в другие регионы. Из Томской области в адрес главного волшебника страны по почте ушло более 7 500 писем с заветными желаниями детей и взрослых.

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