Жалобу защиты экс-мэра Томска Кляйна на решения судов по первому делу рассмотрят в Кузбассе

30 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Сергей Мальцев, из архива издания

Восьмой кассационный суд (Кемерово) рассмотрит жалобу защиты на решения томских судов в отношении бывшего мэра Томска Ивана Кляйна, которого осудили по первому делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на адвоката экс-главы города Ларису Шейфер.

«Сегодня заканчивается срок для представления возражений сторон, поэтому документы направят в Восьмой кассационный суд, который находится в Кемерово», — сказала Шейфер.

Она уточнила, что сторона защиты обжаловала как обвинительный приговор Советского районного суда Томска, так и решение областного суда, оставившего его в силе.

Шейфер также сообщила, что сам Кляйн, находящийся под домашним арестом, хочет участвовать в рассмотрении жалобы, «но как это будет организовано, пока не известно».

Как сообщалось, по первому уголовному делу Кляйна обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. За время следствия экс-мэр перенес три хирургические операции, после первой его перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении.

В конце декабря 2021 года суд приговорил Кляйна к 2 годам колонии общего режима, переквалифицировав два эпизода со ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В январе 2022 года адвокаты и прокуратура обжаловали решение суда, в июле Томский областной суд оставил в силе обвинительный приговор.

26 мая стало известно, что Кляйн стал фигурантом нового дела по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления), связанного с ремонтом дороги на улице Большая Подгорная. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте Кляйна, суд его удовлетворил, но с содержанием в медучреждении.

28 июля истек срок заключения по первому делу Кляйна, 24 ноября суд определил местом содержания Кляйна под домашним арестом его квартиру.

28 ноября второе дело Кляйна направили в суд.

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