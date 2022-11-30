Цена материнства: каким жительницы Томска видят счастливое будущее своих детей

Качественное образование, счастливое детство и собственная недвижимость — так томские мамы видят благосостояние детей, выяснила СберСтрахование жизни. Позаботиться о будущем многие жительницы Томска стремятся уже сейчас: копят на образование и учат финансовой грамотности.

Как уточняют в пресс-службе Сбера, о накоплениях до родительства задумывались лишь 15% опрошенных. Расходы на содержание ребёнка до трёх лет мамы в среднем оценили в 1,37 млн рублей.

По мнению томских мам, для благосостояния ребёнка необходимо качественное образование (об этом заявили 81% респонденток), счастливое детство и любящие родители (37%), а также собственная недвижимость (14%). 4% опрошенных включили в список инвестиционный портфель, ещё столько же — стартовый капитал на открытие бизнеса.

Жительницы Томска думают о будущем и уже сейчас предпринимают конкретные шаги, чтобы обеспечить благосостояние подрастающего поколения. 19% откладывают на образование, 8% — на недвижимость. Каждая третья мама из Томска (29%) знакомит детей с основами финансовой грамотности. В среднем по стране этот показатель составляет 24%. 2% открыли вклад на имя ребёнка.

Большинство россиянок (72%) не делали целевых накоплений на рождение ребёнка и обошлись текущими доходами. 15% респонденток признались, что откладывали на эту цель регулярно или время от времени. 13% рассказали, что взяли кредит на эти расходы. По оценке россиянок, на содержание ребёнка до трёх лет понадобится в среднем 1,37 млн рублей.

«Томские мамы вкладываются в будущее благосостояние своих детей: дают уроки финансовой грамотности и копят на образование. Откладывать на значимые цели можно, например, с программой накопительного страхования жизни (НСЖ) „Билет в будущее“. Она обеспечивает страховую защиту и помогает копить регулярно. А детский „билет“ предоставляет доступ к сервису „Образовательный консьерж“ для профориентации и поиска кружков и секций. Заключить такой договор можно в любом офисе Сбера или мобильном приложении СберБанк Онлайн», — отметил управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

Исследование проводилось в ноябре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. среди женщин 25-45 лет. В опросе участвовали 9 тыс. респонденток.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».