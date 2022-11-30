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Автор романа «Погром» Сергей Мальцев встретился с «Клубом любителей чтения хороших книг»

«Макушин Медиа», Книги, Книги в Томске, Культура в Томске, Томские новости, рома погром мальцев встреча выступление разговоры с людьми томские книги Автор романа «Погром» Сергей Мальцев встретился с «Клубом любителей чтения хороших книг»

В воскресенье, 27 ноября, автор романа «Погром», журналист и краевед Сергей Мальцев встретился с участниками «Клуба любителей чтения хороших книг» в Томске.

Его заседания регулярно проходят в муниципальной библиотеке «Дом семьи». Организаторы отметили, что готовились к встрече с писателем заранее, у читателей накопилось много вопросов.

«В ожидании выхода второй части спойлеры от автора удовлетворили наше читательское любопытство. Но это временно! — отмечают в библиотеке. — С нетерпением ждём продолжения, гуляем с героями „Погрома“ по зимним улицам дореволюционного Томска, угадываем в описаниях сохранившиеся до наших дней знаковые архитектурные шедевры города, переживаем за героев...».

Сергей Мальцев отметил, что эта встреча с аудиторией романа получилась одной из самых интересных:

«Собрались, если можно так сказать, профессиональные читатели. Члены клуба искренне интересовались всем, что касалось романа, сюжета, образов героев, писательского процесса», — отметил Сергей Мальцев. Он также добавил, что после встречи и сам стал членом «Клуба любителей чтения хороших книг».

Кроме того, автор оставил свои автографы на нескольких библиотечных книгах и в книге отзывов. Найти роман, вышедший в этом году в издательстве «Макушин Медиа», можно в муниципальных библиотеках города.

Журналист и историк Сергей Мальцев на встрече в библиотеке
Фото: Серафима Кузина

Сотрудница библиотеки «Дом семьи» Валерия Тухватуллина, пригласившая Сергея на встречу в читальный клуб
Фото: Серафима Кузина

Книжный блогер Наталья Суховейко. Почитать её рецензию на первую часть романа можно по ссылке.
Фото: Серафима Кузина

Сергей Мальцев родился в 1974 году. Коренной томич. Получил инженерное, управленческое и педагогическое образование, но своей Alma Mater считает томский политех. В трудовой книжке можно найти разные записи: от сторожа до директора производственного подразделения. Но большая часть профессиональной деятельности пришлась на образование и медиасферу. Журналистикой и практическим краеведением занялся на радио «Эхо Москвы в Томске» в 2012 году. Писал колонки для многих томских интернет-изданий. Краеведческий обозреватель «Томского Обзора». Гид, автор городских тематических экскурсий «Университетский проспект», «Томские конфессии», «История питейных заведений Томска». «Погром» — дебютный роман Сергея Мальцева. Купить его можно на маркетплейсе Ozon по ссылке.

Фото: Серафима Кузина

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